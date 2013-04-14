Türkiye'nin en sakin şehri Halfeti seçildi

Finlandiya'nın Kiristenstad kentin düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Türkiye'nin yeni Cittaslow’u (Sakin Şehri) ilan edildi.
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Türkiye’nin 2009 yılında Seferihisar’la tanıştığı kentlerin özgün kimliklerini koruyarak yaşam kalitesini artırmayı ve sürdürülebilir gelişmeyi öngören uluslararası ''cittaslow (sakin şehir)'' ağının dokuzuncu üyesi Halfeti oldu.
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25 ülkede 166 üyesi bulunan nüfusu 50.000'dan az kentlerin üye olabildiği sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli olan Cittaslow, yerel yönetimlerin doğasını, geleneklerini, yemeklerini ve diğer özelliklerini koruyarak kalkınmasını hedefliyor.
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Kentlerin, birliğin belirlediği 70 kriter üzerinden sakinliklerini kanıtlayarak üye olabildikleri Cittaslow ağına Seferihisar, Akyaka, Yenipazar, Gökçeada, Taraklı, Perşembe, Vize ve Yalvaç'tan sonra Halfeti’de dahil oldu ve hareket Güneydoğu bölgesine de yayılmış oldu.
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Eski yerleşim yeri GAP projesi çerçevesinde yapılan baraj nedeniyle su altında kalan Halfeti, dünyada siyah gülün yetiştiği tek yer olarak dikkat çekiyor.