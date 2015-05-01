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Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları...

01 Mayıs 2015 17:54

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Artvin Hopa’da çay emekçisi kadınlar Halkevleri kortejinde yürüdü

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omünist Parti'den yaklaşık 50 kişilik bir grup, 1 Mayıs'ta yoğun güvenlik önlemleriyle kapatılan Taksim Meydanı'na girdi, polis müdahale etti

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İstanbul, Şişli

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Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği, yüzüstü yere yatırılan bir kişiyi koklamak istedi. Bu sırada gözaltı yapan polis, köpeği tekmeleyerek uzaklaştırdı

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HDP'li Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel, İstanbul Beşiktaş'ta kortejde halay çekti

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Sendika.org'da yayımlanan 1 Mayıs fotoğraflarında Ankara'da üniversiteliler isyan koşusu ile alana giriyor

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Ankara’da Halkevleri Ahmed Arif’in Anadolu şiiri ile yürüdü

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Ankara’da Halkevleri’nin çocuk korteji

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Ankara’da Gökçek’in robotları da unutulmadı

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Artvin

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Bartın

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Batman

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Batman'da Belediye İşçileri, Kürtçe pankartla yürüdü

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Bolu

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Eskişehir

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Hopa

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Hopa

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İzmir

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Muğla

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Ordu

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Samsun

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Samsun

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Sinop

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Edirne

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Zonguldak

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Zonguldak

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Zonguldak

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