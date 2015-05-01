Türkiye'den 1 Mayıs manzaraları...
01 Mayıs 2015 17:54
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Artvin Hopa’da çay emekçisi kadınlar Halkevleri kortejinde yürüdü
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omünist Parti'den yaklaşık 50 kişilik bir grup, 1 Mayıs'ta yoğun güvenlik önlemleriyle kapatılan Taksim Meydanı'na girdi, polis müdahale etti
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Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği, yüzüstü yere yatırılan bir kişiyi koklamak istedi. Bu sırada gözaltı yapan polis, köpeği tekmeleyerek uzaklaştırdı
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HDP'li Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel, İstanbul Beşiktaş'ta kortejde halay çekti
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Sendika.org'da yayımlanan 1 Mayıs fotoğraflarında Ankara'da üniversiteliler isyan koşusu ile alana giriyor
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Ankara’da Halkevleri Ahmed Arif’in Anadolu şiiri ile yürüdü
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Ankara’da Halkevleri’nin çocuk korteji
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Ankara’da Gökçek’in robotları da unutulmadı
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Batman'da Belediye İşçileri, Kürtçe pankartla yürüdü
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