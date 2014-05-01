Türkiye'den 1 Mayıs kareleri
01 Mayıs 2014 22:58
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1 Mayıs'ta hükümet tarafından yasaklanan Taksim' çıkmaya çalışan sendika ve siyasi örgütlere polis müdahale etti
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İstanbul'da polisler 1 Mayıs hatırası olarak selfie çekti
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Beşiktaş'da gazdan çocuklarda etkilendi
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Eylemciler arasında da selfie çekenler vardı
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Taksim'e giren iki kişi pankart açtı. Polis müdahale ederek gözaltına aldı
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Müdahalelerde yaralananlar da oldu
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Beşiktaş'ta bir eylemci bekleyen polislere saksafon çaldı
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Taksim Meydanı'ysa kuşlara kaldı
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Başbakan Erdoğan'ın önerdiği Yenikapı bomboştu
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Unkapanından Taksim'e çıkmak isteyen Antikapitalist Müslümanlar'a polis müdahale etti
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Bozdoğan Kemeri'ne Antikapitalist Müslümanlar pankart açtı
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CHP Milletvekili Şafak Pavey'de polisler tarafoından gözaltına alınmak istendi
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Kırmızılı kadı, siyahlı kadın derken Ankara'nın da çantalı kadını oldu
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Çantalaı kadın, TOMA'nın önünde oturarak tazyikli suya direndi
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Ankara'da Ethem Sarısülük pankartı asıldı
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TÜRK-İş ve İşçi Partisi'yse 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutladı
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Ankara'dan müdahale anı
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