T24 LogoT24 Logo

Türkiye'den 1 Mayıs kareleri

01 Mayıs 2014 22:58

137

1 Mayıs'ta hükümet tarafından yasaklanan Taksim' çıkmaya çalışan sendika ve siyasi örgütlere polis müdahale etti

237

İstanbul'da polisler 1 Mayıs hatırası olarak selfie çekti

337

437

Beşiktaş'da gazdan çocuklarda etkilendi

537

Eylemciler arasında da selfie çekenler vardı

637

Taksim'e giren iki kişi pankart açtı. Polis müdahale ederek gözaltına aldı

737

İzmir

837

937

Artvin

1037

Müdahalelerde yaralananlar da oldu

1137

Antalya

1237

Beşiktaş'ta bir eylemci bekleyen polislere saksafon çaldı

1337

Çorum

1437

1537

Edirne

1637

1737

Kocaeli

1837

Taksim Meydanı'ysa kuşlara kaldı

1937

Mardin

2037

Başbakan Erdoğan'ın önerdiği Yenikapı bomboştu

2137

Mersin

2237

Unkapanından Taksim'e çıkmak isteyen Antikapitalist Müslümanlar'a polis müdahale etti

2337

Sinop

2437

Bozdoğan Kemeri'ne Antikapitalist Müslümanlar pankart açtı

2537

Trabzon

2637

CHP Milletvekili Şafak Pavey'de polisler tarafoından gözaltına alınmak istendi

2737

2837

2937

3037

Kırmızılı kadı, siyahlı kadın derken Ankara'nın da çantalı kadını oldu

3137

Çantalaı kadın, TOMA'nın önünde oturarak tazyikli suya direndi

3237

3337

3437

Ankara'da Ethem Sarısülük pankartı asıldı

3537

3637

TÜRK-İş ve İşçi Partisi'yse 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutladı

3737

Ankara'dan müdahale anı

ETİKETLER

1 mayısistanbultaksimmüdahalepolisbiber gazıtazyikli suişçiemekdiskhalktürkiye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24