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Türkiye'deki en iyi 100 mimari eser

20 Ağustos 2017 20:20

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İnsanın varlığıyla birlikte etrafını inşa etme çabası, dokunuşu upuzun bir sürecin ifadesi. Hürriyet'in haberine göre üzerinde yaşadığımız Anadolu da sayısız medeniyetin tanığı. akademisyenlerden, mimarlardan, kültür sanat insanlarından oluşan bir seçici kurul, ‘Türkiye toprakları üzerindeki en iyi 100 mimari eser’i belirledi.

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1) AYASOFYA - MİMARLARI: Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius İstanbul, 532-537 Aldığı puan: 1273

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2) SELİMİYE CAMİİ - MİMARI: Mimar Sinan Edirne, 1568 Aldığı puan: 786

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3) DİVRİĞİ ULU CAMİİ MİMARI: Ahlatlı Hürrem Şah Sivas, 1228 Aldığı puan: 627

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4) SÜLEYMANİYE CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1551 Aldığı puan: 536

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5) ASPENDOS MİMARI: Zenon Antalya, 138 Aldığı puan: 442

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6) GÖBEKLİTEPE Şanlıurfa, M.Ö. 9.600 Aldığı puan: 409

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7) ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MİMARI: Hayati Tabanlıoğlu İstanbul, 1946 Aldığı puan: 370

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8) TOPKAPI SARAYI MİMARI: Alaüddin Davud Ağa İstanbul, 1460 Aldığı puan: 361

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9) ANITKABİR MİMARLARI: Emin Halid Onat-Ahmet Orhan Ada Ankara, 1944 Aldığı puan: 354

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10) FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ MİMARI: Seyfi Arkan İstanbul, 1935 Aldığı puan: 347

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11) ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARI: Altuğ-Behruz Çinici Ankara, 1961 Aldığı puan: 296

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12) SÜMELA MANASTIRI Trabzon, 365 Aldığı puan: 282

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13) TÜRK TARİH KURUMU MİMARLARI: Turgut Cansever ve Ertuğ Yener Ankara, 1962 Aldığı puan: 266

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14) HAYDARPAŞA MİMARLARI: Otto Ritter ve Helmut Cuno İstanbul, 1906 Aldığı puan: 257

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15) CELSUS KİTAPLIĞI İZMİR, M.S. 115 Aldığı puan: 233

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16) AMCAZADE YALISI İstanbul, 1699 Aldığı puan: 225

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17) İSTANBUL MANİFATURACILAR ÇARŞISI (İMÇ) MİMARLARI: Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler İstanbul, 1967 Aldığı puan: 214

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18) İSHAK PAŞA SARAYI MİMARI: Mehmet Paşa Ağrı, 1784 Aldığı puan: 196

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19) TBMM CAMİİ MİMARI: Behruz Çinici ve Can Çinici Ankara, 1986 Aldığı puan: 190

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20 RÜSTEM PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1561 Aldığı puan: 188

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21) SSK ZEYREK TESİSLERİ MİMARI: Sedad Hakkı Eldem İstanbul, 1962 Aldığı puan: 185

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22) KAPALIÇARŞI İstanbul, 1460 Aldığı puan: 182

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23) SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1578 Aldığı puan: 179

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24) YEREBATAN SARNICI İstanbul, 527 Aldığı puan: 160

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25) BOTTER APARTMANI MİMARI: Raimondo Tomaraso D’Aronco İstanbul, 1900’lerin başı Aldığı puan: 158

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26) ÇATALHÖYÜK Konya, M.Ö. 7400 Aldığı puan: 158

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27) ŞEMSİ PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1580 Aldığı puan: 150

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28) BURSA ULU CAMİİ MİMARI: Ali Neccar ve Hacı İvaz Bursa, 1396 Aldığı puan: 149

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29) DOLMABAHÇE SARAYI MİMARI: Garabet Balyan ve Nigoğos Balyan İstanbul, 1843 Aldığı puan: 140

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30) GALATA KULESİ İstanbul, 528 Aldığı puan: 138

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31) ANKARA DİL, TARİH, COĞRAFYA FAKÜLTESİ MİMARI: Bruno Taut, Ankara, 1937 Aldığı puan: 134

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32) BÜYÜK POSTANE MİMARI: Vedat Tek İstanbul, 1905 Aldığı puan: 134

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33) KARİYE İstanbul, 534 Aldığı puan: 128

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34) MAĞLOVA SU KEMERİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1554 Aldığı puan: 127

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35) MİLLİ REASÜRANS ÇARŞISI MİMARI: Şandor ve Sevinç Hadi İstanbul, 1985 Aldığı puan: 127

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36) ODTÜ KAMPÜSÜ MİMARI: Behruz ve Altuğ Çinici Ankara, 1960 Aldığı puan: 126

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37) EDİRNE II. BEYAZIT KÜLLİYESİ MİMARI: Mimar Hayreddin Edirne, 1484 Aldığı puan: 124

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38) BODRUM DEMİR EVLERİ MİMARI: Turgut Cansever, Emine Öğün, Mehmet Öğün ve Feyza Cansever Muğla, 1983 Aldığı puan: 123

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39) BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ Konya, 1296 Aldığı puan: 117

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40) KARATEPE KAZI ALANI SAÇAKLARI MİMARI: Turgut Cansever Adana, 1960 Aldığı puan: 115

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41) OSMANLI BANKASI MÜZESİ (SALT GALATA) MİMARI: Alexandre Vallaury ve Han Tümertekin İstanbul, 1890-2011 Aldığı puan: 114

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42) SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ Salis ve Rabi Medreseleri MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1553 Aldığı puan: 112

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