Türkiye'deki en iyi 100 mimari eser

İnsanın varlığıyla birlikte etrafını inşa etme çabası, dokunuşu upuzun bir sürecin ifadesi. Hürriyet'in haberine göre üzerinde yaşadığımız Anadolu da sayısız medeniyetin tanığı. akademisyenlerden, mimarlardan, kültür sanat insanlarından oluşan bir seçici kurul, ‘Türkiye toprakları üzerindeki en iyi 100 mimari eser’i belirledi.
246
1) AYASOFYA - MİMARLARI: Miletli İsidoros ve Trallesli Anthemius İstanbul, 532-537 Aldığı puan: 1273
346
2) SELİMİYE CAMİİ - MİMARI: Mimar Sinan Edirne, 1568 Aldığı puan: 786
446
3) DİVRİĞİ ULU CAMİİ MİMARI: Ahlatlı Hürrem Şah Sivas, 1228 Aldığı puan: 627
546
4) SÜLEYMANİYE CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1551 Aldığı puan: 536
646
5) ASPENDOS MİMARI: Zenon Antalya, 138 Aldığı puan: 442
746
6) GÖBEKLİTEPE Şanlıurfa, M.Ö. 9.600 Aldığı puan: 409
846
7) ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MİMARI: Hayati Tabanlıoğlu İstanbul, 1946 Aldığı puan: 370
946
8) TOPKAPI SARAYI MİMARI: Alaüddin Davud Ağa İstanbul, 1460 Aldığı puan: 361
1046
9) ANITKABİR MİMARLARI: Emin Halid Onat-Ahmet Orhan Ada Ankara, 1944 Aldığı puan: 354
1146
10) FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ MİMARI: Seyfi Arkan İstanbul, 1935 Aldığı puan: 347
1246
11) ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARI: Altuğ-Behruz Çinici Ankara, 1961 Aldığı puan: 296
1346
12) SÜMELA MANASTIRI Trabzon, 365 Aldığı puan: 282
1446
13) TÜRK TARİH KURUMU MİMARLARI: Turgut Cansever ve Ertuğ Yener Ankara, 1962 Aldığı puan: 266
1546
14) HAYDARPAŞA MİMARLARI: Otto Ritter ve Helmut Cuno İstanbul, 1906 Aldığı puan: 257
1646
15) CELSUS KİTAPLIĞI İZMİR, M.S. 115 Aldığı puan: 233
1746
16) AMCAZADE YALISI İstanbul, 1699 Aldığı puan: 225
1846
17) İSTANBUL MANİFATURACILAR ÇARŞISI (İMÇ) MİMARLARI: Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler İstanbul, 1967 Aldığı puan: 214
1946
18) İSHAK PAŞA SARAYI MİMARI: Mehmet Paşa Ağrı, 1784 Aldığı puan: 196
2046
19) TBMM CAMİİ MİMARI: Behruz Çinici ve Can Çinici Ankara, 1986 Aldığı puan: 190
2146
20 RÜSTEM PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1561 Aldığı puan: 188
2246
21) SSK ZEYREK TESİSLERİ MİMARI: Sedad Hakkı Eldem İstanbul, 1962 Aldığı puan: 185
2346
22) KAPALIÇARŞI İstanbul, 1460 Aldığı puan: 182
2446
23) SOKULLU MEHMET PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1578 Aldığı puan: 179
2546
24) YEREBATAN SARNICI İstanbul, 527 Aldığı puan: 160
2646
25) BOTTER APARTMANI MİMARI: Raimondo Tomaraso D’Aronco İstanbul, 1900’lerin başı Aldığı puan: 158
2746
26) ÇATALHÖYÜK Konya, M.Ö. 7400 Aldığı puan: 158
2846
27) ŞEMSİ PAŞA CAMİİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1580 Aldığı puan: 150
2946
28) BURSA ULU CAMİİ MİMARI: Ali Neccar ve Hacı İvaz Bursa, 1396 Aldığı puan: 149
3046
29) DOLMABAHÇE SARAYI MİMARI: Garabet Balyan ve Nigoğos Balyan İstanbul, 1843 Aldığı puan: 140
3146
30) GALATA KULESİ İstanbul, 528 Aldığı puan: 138
3246
31) ANKARA DİL, TARİH, COĞRAFYA FAKÜLTESİ MİMARI: Bruno Taut, Ankara, 1937 Aldığı puan: 134
3346
32) BÜYÜK POSTANE MİMARI: Vedat Tek İstanbul, 1905 Aldığı puan: 134
3446
33) KARİYE İstanbul, 534 Aldığı puan: 128
3546
34) MAĞLOVA SU KEMERİ MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1554 Aldığı puan: 127
3646
35) MİLLİ REASÜRANS ÇARŞISI MİMARI: Şandor ve Sevinç Hadi İstanbul, 1985 Aldığı puan: 127
3746
36) ODTÜ KAMPÜSÜ MİMARI: Behruz ve Altuğ Çinici Ankara, 1960 Aldığı puan: 126
3846
37) EDİRNE II. BEYAZIT KÜLLİYESİ MİMARI: Mimar Hayreddin Edirne, 1484 Aldığı puan: 124
3946
38) BODRUM DEMİR EVLERİ MİMARI: Turgut Cansever, Emine Öğün, Mehmet Öğün ve Feyza Cansever Muğla, 1983 Aldığı puan: 123
4046
39) BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİİ Konya, 1296 Aldığı puan: 117
4146
40) KARATEPE KAZI ALANI SAÇAKLARI MİMARI: Turgut Cansever Adana, 1960 Aldığı puan: 115
4246
41) OSMANLI BANKASI MÜZESİ (SALT GALATA) MİMARI: Alexandre Vallaury ve Han Tümertekin İstanbul, 1890-2011 Aldığı puan: 114
4346
42) SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ Salis ve Rabi Medreseleri MİMARI: Mimar Sinan İstanbul, 1553 Aldığı puan: 112