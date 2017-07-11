Türkiye’de gişenin galibi Örümcek Adam oldu

Sinemalarda en çok izlenen film listesinde 7-9 Temmuz haftasında ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş', ‘Transformers 5: Son Şövalye’nin tahtını devraldı.
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Box Office Türkiye’nin verilerine göre İngiliz oyuncu Tom Holland’ın başrolde yer aldığı, eleştirmenlerden yüksek not aldı. Türkiye’de vizyona giren film ilk haftasında 207 bin 65 seyirciye ulaşarak son 10 yılın en iyi temmuz ayı açılışını gerçekleştirdi.
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Listenin ikinci sırasına geçen haftanın galibi olan ‘Transformers 5: Son Şövalye’ yer aldı. Film, üçüncü hafta kapanışını 49 bin 647 seyirci ile yaptı.
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Haftanın en yüksek hasılatını yapan üçüncü filmi, animasyon yapım ‘Arabalar 3’ oldu. Film, dördüncü hafta kapanışında 41 bin 61 seyirciyi sinema salonlarına çekti.
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Listenin dördüncü sırasında, bu haftanın yeni filmlerinden, yerli animasyon ‘Doru’ yer aldı. Film, 33 bin 568 seyirciye ulaştı.
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Listenin beşincisi, Tom Cruise’ın başrolde yer aldığı yeni nesil canavar filmi ‘Mumya’ oldu. Film, beşinci hafta kapanışını 30 bin 45 seyirciyle yaptı.
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En yüksek hasılatı yapan altıncı film, Johnny Depp’in başrolde yer aldığı ‘Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı’ oldu. Film, yedinci haftasında 21 bin 942 kişi tarafından tercih edildi.
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Listenin yedinci sırasında, aksiyon film ‘Tam Gaz’ yer aldı. Film, ikinci hafta kapanışını 20 bin 701 seyirciyle yaptı.
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Listenin sekizinci filmi, bu hafta vizyona giren korku türündeki yapım ‘Bye Bye Man’ oldu. Film, 6 bin 193 seyirciyle açılış yaptı.
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Listenin dokuzuncusu yine bu haftanın yeni filmlerinden animasyon yapım ‘Spark: Bir Uzay Macerası’ oldu. Film, açılışını 6 bin 161 seyirciyle yaptı.
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Listeye 10’uncu sıradan giren ‘2:22’ filmi, 4 bin 386 seyirciyle ikinci hafta kapanışını yaptı.