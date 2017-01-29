Tartışmasız Türkiye’de sosyal ağların önemi giderek artış göstermekte. Bu noktada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN gibi çeşitli ağlar üzerinden açılan hesaplar da değer kazanıyor. Son dönemlerde kitlelerin büyük bir bölümü “Türkiye’de en çok takip edilen 10 Twitter hesabı” konusunu merak etmekte. İşte Türkiye’de en çok takip edilen hesaplar…
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Cem Yılmaz'ın Twitter'da 12,123,337 takipçisi var.
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Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden kendi bireysel hesabını yönettiği ifade ediliyor. 2017 yılı itibariyle aktif takipçi sayısı 9,765,829 olarak biliniyor.
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Geçtiğimiz dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi Twitter profili üzerinden aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güncel takipçi sayısı ise 8,289,491 olarak bilinmektedir.
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Türkiye’nin en büyük taraftar topluluğuna sahip olan Galatasaray SK, çeşitli sosyal ağlar üzerinden sıcak gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Sayfanın aktif olarak takipçi sayısı ise 6,843,646!
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Ata Demirer, kendine ait olan tek sosyal ağ hesabı üzerinden paylaşımlar yapmaktadır. Aktif takipçisi ise 6,579,076 civarında.
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Aktif takipçi sayısı 6,573,474 olan kanal, kitlelere spordan, ekonomiye; siyasetten, sıcak gelişmelere kadar tüm paylaşımları sunmaktadır.
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Cem Yılmaz, Ata Demirer gibi Türkiye’nin önde gelen komedyenlerinden bir tanesi konumunda yer alan Okan Bayülgen, aktif olarak Twitter hesabını kullanmaktadır. Bu sosyal ağda ise takipçi sayısı 6,313,455 civarı!
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Demet Akalın Kurt’un şuan aktif takipçi sayısı ise 5,872,738.
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NTV Spor, tüm spor branşlarına ilişkin sıcak gelişmeleri kitleler ile paylaşmaktadır. Aktif olarak 2017 yılı itibariyle takipçi sayısı 5,805,238!
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Gazeteci Cüneyt Özdemir’in Twitter Aktif takipçi sayısı ise 5,658,635.