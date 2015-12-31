Türkiye'de 2015 nasıl geçti?
31 Aralık 2015 20:14
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8 Ocak: tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ayakkabı fırlatıldı
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22 Ekim: Türkiye'nin simge gazeteci ve yazarlarından Çetin Altan, yaşamını yitirdi
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4 Kasım: Türkiye'de şiirin en büyük isimleri arasına giren Gülten Akın hayatını kaybetti
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3 Şubat: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bankasya'nın yönetimine elk konuldu
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8 Şubat: Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi Müzeyyan Senar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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11 Şubat: 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Mersin'de minibüste öldürülüp cesedi yakıldı
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15 Kasım: G-20 Zirvesi Türkiye'de yapıldı
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21 Şubat: güvenlik tedbirleri kapsamında Türk toprağı sayılan Süleyman Şah Türbesi başka bir yere nakledildi.
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18 Kasım: Kaynak Holding’e kayyum atandı
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28 Şubat: Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal hayatını kaybetti.
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24 Kasım: Türkiye F-16’ları, sınır ihlali yaptığı iddia edilen Rus uçağını düşürdü
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28 Şubat: Hükümet ile HDP, Öcalan’ın çağrısını kamuoyuna duyurmak için ortak açıklama yaptı
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26 Kasım: MİT TIR’larına ilişkin yaptıkları haber dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül tutuklandı
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31 Mart: DHKP-C'liler tarafından yapılan eylemde Savcı Mehmet Selim Kiraz adliyedeki odasında öldürüldü
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28 Kasım: Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Suriçi’nde yaptığı basın açıklaması sonrasında öldürüldü
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31 Mart: tarihinde Türkiye'nin elektrik otomasyon sistemi durdu. 1,5 saat süren arıza nedeniyle bir çok ile elektrik verilemedi
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10 Aralık 2015, Nobel Kimya Ödülünü Mardin'li Türk Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz Sancar Aldı
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3 Nisan: Türk Pop müziğinin ünlü ismi besteci, söz yazarı ve şarkıcı Kayahan hayatını kaybetti
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16 Ağustos’tan bu yana Güneydoğu’nun birçok kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, yasak, yasak 1 milyon 300 bin kişiyi etkiledi, aralarında çocuklarında olduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti
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6 Mayıs: MİT Tırları'nın durdurulmasıyla ilgili soruşturmada yakalama kararı çıkartıldı
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8 Mayıs: ünlü komedyen, tiyatro ve sinema oyuncusu Zeki Alasya hayatını kaybetti
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9 Mayıs: 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren hayatını kaybetti
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5 Haziran: Diyarbakır'daki HDP mitingine yönelik bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin de bulunduğu 414 kişi de yaralanmıştı
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7 Haziran: Türkiye, 25. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı, sandıktan hiçbir parti iktidar olarak çıkamadı
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17 Haziran: Türkiye’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hayatını kaybetti
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20 Temmuz: Suruç'ta meydana gelen patlamada 32 kişi yaşamını yitirdi
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22 Temmuz: Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 polis, evlerinde silahla enselerinden vurulmuş halde bulundu
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25 Temmuz: Türkiye 3 yıl sonra ilk kez PKK'ya sınır ötesi operasyon yaptı
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1 Ağustos: TSK, Kandil’e yönelik bombalamada Zergele Köyü’nü de bombaladı, 8 sivil hayatını kaybetti
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16 Ağustos: Muş Varto’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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25 Ağustos: Cumhurbaşkanı anayasanın kendisine verdiği yetkiyle Türkiye'yi tekrar seçime götürme kararı aldı
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3 Eylül: 3 Yaşındaki Kobanêli Aylan Kurdi’nin cansız bedeni sahile vurdu, mülteci dramı yeniden gündeme geldi
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6 Eylül: Hakkari'de PKK saldırısında 16 askeri şehit oldu
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7 Eylül: Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında 12 yaşındaki Cemile’nin cansız bedeni buzdolabında saklandı
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10 Ekim: Ankara'da meydana gelen IŞİD saldırısında 102 kişi yaşamını yitirdi,
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12 Ekim: Levent Kırca hayatını kaybetti
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28 Ekim: Kanaltürk ve Bugün TV'ye kayyum atandı
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30 Ekim: Ağırsıklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam hayatını kaybetti
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1 Kasım: Türkiye genel seçimler için yeniden sandık başına gitti. AKP, sandıktan yüzde 49,5 ile tek başına iktidar oldu
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