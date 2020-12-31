Türkiye yılbaşını evde karşılayacak; yılbaşı ruhunu en iyi anlatan 23 film!
Yılbaşı ruhunu en iyi anlatan 23 filmi sizin için derledik. Aralarında ''Evde Tek Başına'', ''Grinç'' gibi filmler de bulunuyor
31 Aralık 2020 10:38
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23. Jingle All the Way (1996)
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22. How the Grinch Stole Christmas (2000)
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20. The Family Stone (2005)
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19. While You Were Sleeping (1995)
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18. The Polar Express (2004)
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17. The Family Man (2000)
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16. A Christmas Carol (2009)
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15. Serendipity (2001)
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14. The Holiday (2006)
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13. Un conte de Noël (2008)
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12. Arthur Christmas (2011)
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10. Rise of the Guardians (2012)
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8. Christmas Vacation (1989)
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7. White Christmas (1954)
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6. Kiss Kiss Bang Bang (2005)
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5. Love Actually (2003)
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4. Miracle on 34th Street (1947)
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3. A Christmas Story (1983)
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2. The Nightmare Before Christmas (1993)
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1. It's a Wonderful Life (1946)
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