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Türkiye ve Avrupa'da gol krallığı

01 Kasım 2016 14:52

16

Razak Traore - 6 gol

26

Edin Dzeko: 7 gol

36

Lionel Messi: 7 gol

46

Diego Costa: 7 gol

56

Anthony Modeste: 8 gol

66

Edinson Cavani: 9 gol

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gol krallığıİtalyaİngiltereİspanya
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