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Türkiye, Suriye operasyonunu bu mesajla öğrendi

24 Ağustos 2016 11:13

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Türkiye'nin koalisyon güçleriyle yaptığı Suriye harekatını Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği cep mesajıyla Türkiye öğrendi. Saat 04.30'da bombardıman başladı ve TSK kuvvetleri ile koalisyon harekete geçti, Cerablus'u IŞİD'den kurtarma operasyonu başlatıldı. Askeri harekatı Türkiye, Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği cep mesajıyla öğrendi.

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Mesajda 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Koalisyon Hava Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinin terör örgütü DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla askeri harekat başlatılmıştır' denildi.

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Suriye sınırının terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi hedefleniyor.

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Operasyonun başlatılmasının ardından ilk bu kareler kaydedildi.

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