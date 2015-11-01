Türkiye seçime işte böyle gitti!
01 Kasım 2015 20:16
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7 Haziran seçiminden sonra hükümet kurulamayan Türkiye'de seçmenler yeniden sandık başına gitti.
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Yaklaşık 54 milyon seçmen, önümüzdeki dört yılda Türkiye'yi yönetecek partiyi ya da partileri belirleyecek oylarını kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da,
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Başbakan Ahmet Davutoğlu oyunu Konya'da,
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da,
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HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş oyunu İstanbul'da,
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MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.
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Sosyal medyada gün boyunca İstanbul, İzmir, Kayseri’de okulların önündeki plakasız araçların fotoğrafları yer aldı.
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Kocaeli Darıca ilçesindeki bir okulda oy verme işlemi devam ederken karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavga sonucu polis biber gazıyla müdahale etti.
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Türkiye, 7 Haziran sonrası özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hergün artan çatışma ortamının ardından 1 Kasım seçimine girdi.
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Diyarbakır ve Şırnak’taki seçim noktalarında polisler üst araması yaparak seçmenlerin girişine izin verdi
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Diyarbakır'da oy sayma işlemi
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