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Türkiye seçime işte böyle gitti!

01 Kasım 2015 20:16

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7 Haziran seçiminden sonra hükümet kurulamayan Türkiye'de seçmenler yeniden sandık başına gitti.

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Yaklaşık 54 milyon seçmen, önümüzdeki dört yılda Türkiye'yi yönetecek partiyi ya da partileri belirleyecek oylarını kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da,

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Başbakan Ahmet Davutoğlu oyunu Konya'da,

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu Ankara'da,

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HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş oyunu İstanbul'da,

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MHP lideri Devlet Bahçeli oyunu Ankara'da kullandı.

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Sosyal medyada gün boyunca İstanbul, İzmir, Kayseri’de okulların önündeki plakasız araçların fotoğrafları yer aldı.

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Kocaeli Darıca ilçesindeki bir okulda oy verme işlemi devam ederken karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan kavga sonucu polis biber gazıyla müdahale etti.

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Türkiye, 7 Haziran sonrası özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hergün artan çatışma ortamının ardından 1 Kasım seçimine girdi.

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Diyarbakır ve Şırnak’taki seçim noktalarında polisler üst araması yaparak seçmenlerin girişine izin verdi

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Diyarbakır'da oy sayma işlemi

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