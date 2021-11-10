Türkiye'de satılan hibrit-elektrikli otomobil modelleri ve satış fiyatları
10 Kasım 2021 13:00
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Otomotiv dünyasında tercihler hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Üreticiler de elektrik destekli modellerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Ülkemizde hibrit ve yüzde yüz elektrikli modellerin sayısı yeni eklenen araçlarla her geçen gün genişliyor.
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Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 12 bin 865 Hibrit ve 261 elektrikli araç satılırken bu rakam 2021 yılı aynı döneminde 36 bin 824 hibrit ve 1560 adet elektrikli satışı gerçekleşti.
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Bu satış rakamlarıyla hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 8,5'e, elektrikli otomobillerin payı ise yüzde 0,4'e yükseldi.
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Türkiye'de satışı yapılan tüm hibrit ve elektrikli modelleri sizler için derledik. İşte Türkiye'de satılan hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları...
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Volkswagen - Yeni Golf Life 1.0 eTSI 110 PS 7 ileri DSG Fiyatı 382,000 TL / Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style - 421.200 TL / Yeni Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line - 444.300 TL / Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 461.800 TL / Yeni Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 484.900 TL
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Seat - Leon 1.0 eTSI 110 HP DSG Style Plus Fiyatı 375.000 TL
BMW - 330e xDrive Sedan Edition M Sport - Otomatik - Plug-in Hybrid - Benzin - 1998cc - 292bg Fiyatı: 1.727.600 TL
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BMW - 530i xDrive Sedan - Special Edition Luxury Line - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin Fiyatı - 1.646.600 TL / Yeni BMW 530i xDrive Sedan - Special Edition M Sport - Otomatik - Mild Hybrid - Benzin Fiyatı - 1.676.900 TL / Yeni BMW 530e xDrive Edition M Sport Otomatik Plug-in Hybrid - Benzin Fiyatı - 2.042.900 TL
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CUPRA - Formentor 1.4 eHybrid 205 HP DSG - 850.000 TL / VZ 1.4 eHybrid 245 HP DSG - 900.000 TL / Leon 1.4 eHybrid 245 HP DSG Fiyatı 850.000 TL
Fiat - 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Cult Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 229.900 TL / 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Dolcevita Manuel Mild Hybrid-Benzinli 247.900 TL / 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Sport Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252.900 TL
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Fiat - Panda Urban 1.0 70 HP Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı 197.900 TL / 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli- 208.900 TL
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Ford - Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Fiyatı 436.100 TL / Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit Fiyatı 436.100 TL
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Ford - Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) Fiyatı 1.410.900 TL
Volvo - V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic - Fiyatı 822.525 TL / V60 Cross Country B4 AWD Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 798.630 TL
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Volvo - S90 B5 AWD Inscription Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 1.095.105 TL / S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic Fiyatı 1.057.050 TL
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Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri...
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Jaguar - I-PACE SE EV400 Fiyat 1.406.697 TL
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BMW - i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg Fiyat 761.200 TL
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BMW - i3s (120 Ah) Edition Electric - Otomatik - 184 bg Fiyat 761.200 TL
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Hyundai - KONA Elektrik 100kW Progressive - 520.000 TL
3335
Mercedes - EQC 400 4MATIC Fiyatı 1.271.000 TL
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Renault - Twizy Urban Fiyatı 183.900 TL
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Renault - ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 401.900 TL (NTV)