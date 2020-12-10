Türkiye'de 2020'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları
Türkiye'de 2020 Ocak-Kasım ayları arasında 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre üçe katlanmış durumda.
10 Aralık 2020 12:05
139
Teknoloji geliştikçe otomotiv üreticileri elektrik destekli modellerinin sayısını artırıyor. İşte Türkiye'nin hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları:
239
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL
339
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL
439
Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev 358.400 TL
539
Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 1.149.000 TL
639
Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid 777.300 TL
739
JAGUAR I-PACE S EV400 896.408 TL
839
Jeep Compass 1.3 T4 240hp S Limited 4xe Benzinli Otomatik Euro 6D 729.950 TL
939
Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT (Otomatik) 379.900 TL
1039
RANGE ROVER SWB VOGUE 2.0 PHEV404 3.063.234 TL
1139
RANGE ROVER SPORT SE 2.0 PHEV404 2.321.268 TL
1239
YENİ RANGE ROVER EVOQUE S 1.5 PHEV300 963.648 TL
1339
DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV300 910.626 TL
1439
Lexus ES Hybrid - ES 300h Business E-CVT 2494 cc - 1,262,000 TL
1539
LS 500h Business - Multi Stage Hybrid 3456 cc - 2,849,000 TL
1639
NX 300h 4x4 Business E-CVT 2494 cc - 944,500 TL
1739
RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc - 2,197,000 TL
1839
LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc - 3,188,000 TL
1939
Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra - 669.500 TL
2039
Suzuki Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 216.900 TL
2139
TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT 299.200 TL
2239
YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT - 323.600 TL
2339
COROLLA Hybrid Dream e-CVT - 314.550 TL
2439
YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT - Fiyatı 400.600 TL - ÖTV teşvikli fiyatı ise 314.000 TL
2539
RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT - 607.450 TL
2639
Camry Hybrid 2.5 Hybrid Passion e-CVT - 935.550 TL
2739
Volvo V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic - 676.838 TL
2839
S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic - 962.250 TL
2939
V90 Cross Country B5 AWD Pro Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic - 927.735
3039
XC40 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic - 704.420 TL
3139
XC60 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic - 779.350 TL
3239
Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri ise şöyle:
3339
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik 517.100 TL
3439
MERCEDES Yeni EQC 400 4MATIC 966.000 TL
3539
MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184 - 385.993 TL
3639
Porsche Taycan 4S, Turbo ve Turbo S
3739
Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 392.900 TL
3839
Smart EQ Fortwo Coupe 82 BG (60kW) - 196.100 TL
3939
Smart EQ ForFour 82 BG (60kW) - 201.100 TL
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