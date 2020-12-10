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Türkiye'de 2020'de satışı yapılan hibrit ve elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları

Türkiye'de 2020 Ocak-Kasım ayları arasında 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre üçe katlanmış durumda.

10 Aralık 2020 12:05

139

Teknoloji geliştikçe otomotiv üreticileri elektrik destekli modellerinin sayısını artırıyor. İşte Türkiye'nin hibrit ve elektrikli modelleri ve satış fiyatları:

239

DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL

339

DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Opera 940.900 TL

439

Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev 358.400 TL

539

Ford Kuga ST-Line SUV 2.5L 225PS Otomatik Benzin/Elektrik (Şarjedilebilir Hibrit) 1.149.000 TL

639

Honda CR-V 2.0L i-MMD Otomatik Executive+ Hybrid 777.300 TL

739

JAGUAR I-PACE S EV400 896.408 TL

839

Jeep Compass 1.3 T4 240hp S Limited 4xe Benzinli Otomatik Euro 6D 729.950 TL

939

Kia NIRO 1.6L 141 PS DCT (Otomatik) 379.900 TL

1039

RANGE ROVER SWB VOGUE 2.0 PHEV404 3.063.234 TL

1139

RANGE ROVER SPORT SE 2.0 PHEV404 2.321.268 TL

1239

YENİ RANGE ROVER EVOQUE S 1.5 PHEV300 963.648 TL

1339

DISCOVERY SPORT S 1.5 PHEV300 910.626 TL

1439

Lexus ES Hybrid - ES 300h Business E-CVT 2494 cc - 1,262,000 TL

1539

LS 500h Business - Multi Stage Hybrid 3456 cc - 2,849,000 TL

1639

NX 300h 4x4 Business E-CVT 2494 cc - 944,500 TL

1739

RX 450h L Executive Otomatik 3456 cc - 2,197,000 TL

1839

LC 500h Exclusive Otomatik 3456 cc - 3,188,000 TL

1939

Subaru Forester e-Boxer 2.0i e-Xtra - 669.500 TL

2039

Suzuki Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT - 216.900 TL

2139

TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Dream e-CVT 299.200 TL

2239

YENİ COROLLA HATCHBACK HYBRID Hybrid Dream e-CVT - 323.600 TL

2339

COROLLA Hybrid Dream e-CVT - 314.550 TL

2439

YENİ TOYOTA C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT - Fiyatı 400.600 TL - ÖTV teşvikli fiyatı ise 314.000 TL

2539

RAV4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT - 607.450 TL

2639

Camry Hybrid 2.5 Hybrid Passion e-CVT - 935.550 TL

2739

Volvo V60 Cross Country B5 AWD - Mild Hybrid 1.969 cc. 250 hp 8 ileri Geartronic - 676.838 TL

2839

S90 B6 AWD Inscription Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 300 hp 8 ileri Geartronic - 962.250 TL

2939

V90 Cross Country B5 AWD Pro Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 235 hp 8 ileri Geartronic - 927.735

3039

XC40 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Benzin 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic - 704.420 TL

3139

XC60 B4 AWD Momentum Mild Hybrid Dizel 1.969 cc. 197 hp 8 ileri Geartronic - 779.350 TL

3239

Markaların Türkiye'de satışını yaptığı tamamen elektrikli modelleri ise şöyle:

3339

BMW i3 (120 Ah) Edition Electric - Otomatik 517.100 TL

3439

MERCEDES Yeni EQC 400 4MATIC 966.000 TL

3539

MINI COOPER SE Otomatik Elektrik Cooper / 184 - 385.993 TL

3639

Porsche Taycan 4S, Turbo ve Turbo S

3739

Renault ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 - 392.900 TL

3839

Smart EQ Fortwo Coupe 82 BG (60kW) - 196.100 TL

3939

Smart EQ ForFour 82 BG (60kW) - 201.100 TL

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