Türkiye'nin gündemi dövizle sarsıldı, medya görmedi!
24 Kasım 2021 14:04
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Türk lirasındaki değer kaybının tarihi seviyeye yükselmesi ve Dolar'ın 13.50 ile, Euro'nun 15.20 ile rekor kırması, Hürriyet, Milliyet, Sabah'ın da aralarında olduğu pek çok gazetenin birinci sayfasında yer almadı.
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Hürriyet gazetesinde döviz kurlarına ilişkin bir haber yer almadı.
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Sabah gazetesinde yalnızca Merkez Bankası'nın açıklaması görüldü. Bu habere gazetenin en altında küçük bir şekilde yer veren gazete, "Asgari ücret zammı milyonların maaşını nasıl artıracak" başlıklı haberi öne çıkarmayı tercih etti.
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Milliyet'te de döviz kuruyla ilgili olarak birinci sayfada yalnızca Merkez Bankası'ndan döviz kuru uyarısına küçük bir yer verildi.
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Türkiye gazetesi manşetindeki, “Ekonomide büyük savaş” başlıklı haberinde, “Dolar 13.50 TL’ye dayandı. Ekonomistler, kurdaki anlamsız hareketi ‘Teknik bir sebebi yok. Psikolojik harp yaşanıyor’ diye yorumladı. 'Piyasalarda akıl almaz hareketler yaşanıyor. Dolar hızlı hareketlerle 13 TL’nin üstüne çıktı, avro 14 TL’yi aştı. Gram altın rekor üstüne rekorlarla 745 lirayı gördü. Kurda yaşanan anlamsız yükseliş, Türk ekonomisine yönelik saldırıyı açıkça ortaya koydu. Ekonomistler, ‘TL’nin sahipsiz bırakıldığı yönündeki algı düzeltilmeli’ denildi.
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Yeni Şafak da yaşananları Merkez Bankası'nın döviz uyarısı üzerinden okurlarına aktardı.
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Akşam gazetesi, Bahçeli ve Merkez Bankası'nın açıklamalarına yer verdi.
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Türk lirasındaki tarihi değer kaybını görmeyen Yeni Akit, 'Asıl faiz artışları ülkeyi batırmış' başlıklı haberi manşetine taşıdı.
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Takvim gazetesi de döviz kurlarını birinci sayfadan görmedi. Erdoğan'ın "Tuzakları bozacağız, hedefe ulaşacağız" sözünü manşetine taşıdı.
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MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Yakında her şey düzelecek", "Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir" şeklindeki ifadelerini manşetinden gördü. Burada da döviz kurlarıyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.
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Karar gazetesi manşetinde, “Kâbus günü! Türk parası pula döndü” başlıklı habere yer verdi. Haberde şöyle denildi: “83 milyonun cebindeki para saat saat buharlaştı... Erdoğan’ın piyasayla son köprüleri de atan ‘Faiz sebep’ten dönüş yok’ mesajı ve Bahçeli’nin ‘Ekonomi politikası doğru’ desteği TL’deki kaybı tarihi seviyelere taşıdı. Sofradaki ekmekten depodaki benzine kadar her kalemde zam yağmurunu artıran ekonomi bilimine aykırı ısrara ortak tepki geldi: Milli paranın ipi çekildi, hükümet bu gidişatı daha ne kadar izleyecek. Hükümetin inadı TL’deki serbest düşüşü hızlandırdı. ‘Faiz sebep enflasyon sonuç’ politikasının süreceğini belirten Erdoğan’ın ‘Ne yaptığımızı, hangi risklerle yaptığımızı biliyoruz’ sözleri sonrası MHP lideri de ‘Faiz kambur, hükümetin ekonomi politikası doğru’ dedi. İki açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı’nın ‘Erken seçim yok, 2023’e kadar böyle sürecek’ çıkışıyla lira 24 saatte dünyada en çok değer kaybeden para birimi oldu. Dolara alınmayan önlem vatandaşın gelirini buharlaştırdı. Uzmanlar da gidişatın vahametine dikkat çekti: Temelsiz bir ısrar uğruna dalgalı kur rejiminde ikinci kez serbest düşüş yaşayan ülke olarak tarihe geçtik. Türkiye, devalüasyonun dalgalı kurda da olabileceğini bir kez daha kanıtlamış bulunuyor. Ekonomileri en sıkıntılı olan ülkeler kadar kaybetseydik dolar bugün 4.94 olmalıydı. Bunun üstü Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı maliyeti.”
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Birgün gazetesinin manşetinde, “Türk Neron!” başlıklı haber yer aldı. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Türk Lirası, tarihin en yıkıcı günlerinden birini yaşadı. TL, dolar karşısında bir günde yüzde 20’ye yakın değer kaybetti. Döviz büroları tabela kapattı. Ekonomistler yanlıştan acilen dönülmesi çağrısı yaptı. Erdoğan’ın konuşmasından sonra ülke adeta yangın yerine döndü. İktidar, seçimlerin 2023’te yapılacağını söylese de Prof. Dr. Günçavdı ‘Ekonomik sebeplerden dolayı erken seçim kaçınılmaz’ dedi. Erdoğan’ın pazartesi günü Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ‘Kurdaki rekabet gücü yatırım, üretim ve istihdamda artışa yol açar’ ifadelerini kullanması TL’deki değer kaybını hızlandırdı. Erdoğan’ın düşük faiz politikasını sürdüreceğinin sinyalini vermesinin ardından dolar dün 13,46’ya kadar çıkarak tarihi rekor seviyesini tazeledi. Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB’nin indirimlere devam edeceği düşüncesi de TL’deki değer kaybının ana nedeni konumunda. Kurdaki oynaklık hem üreticilerin hem de ticaretin dengesini bozdu. Dünya’ya konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, yüksek oynaklığın toptancıların ve ham maddecilerin fiyat vermesine engel olduğunu söylerken, kontratların çok zor yapılabildiği, vade konuşulmayıp peşin alışverişin zorunlu olduğu bir döneme girildiğini söyledi. Satıcının vadeli mal satarken, alış fiyatını bağlayamadığına dikkat çeken Fayat, ‘Böyle olunca sattığı malı bu kez daha pahalıya almak zorunda kalabiliyor. Sattığı malı yerine koyamama endişesi var. Oynaklık kaldığı sürece bu durum devam edecek’ dedi. Konfeksiyon tarafında iç piyasada vadelerin normal zamanda 2-6 ay arasından olduğunu aktaran Fayat, ‘Şimdi bırakın 2 ayı, 2 gün bile tahammül edilemiyor. Emtia fiyatları bile dolar bazında ciddi artarken, TL ile uzun vadeli kontrat yapmak büyük bir risk. Herkes için öngörülemez bir dönemdeyiz’ diye konuştu.”
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Cumhuriyet gazetesi manşetindeki, “Halkı ateşe attılar bir de alay ediyorlar” başlıklı haberinde, “Akıl hocaları ‘ilahiyatçılar’ olan Saray ve ekibi, ekonomiyi dibin dibine sürükledi. Ekonomistler, ‘Lütfen bu inattan vazgeçin’ çağrısı yaptı. Prof. Dr. Uğur Emek, yalnızca garantili projelerin yoksullaşan halka yükünün 910.5 milyar liraya çıktığını söyledi. Cumhur İttifakı’nın iflas ettiğini görmeyen Erdoğan ve Bahçeli, ekonomi politikasının da doğru olduğunu savundu. Yurttaşın aklıyla alay eden AKP’li vekiller Zülfü Demirbağ, ‘Bir kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz’ derken Uğur Aydemir, ‘Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden taviz vermeyeceğiz’ dedi” ifadelerine yer verdi.
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Evrensel gazetesinin manşetinde, “‘Hükümet istifa’ sesleri yükseliyor” başlıklı haber yer aldı