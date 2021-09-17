Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü: Altınbeşik Mağarası
17 Eylül 2021 15:11
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Türkiye'nin en uzun yeraltı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarası'nı son 2 ayda 20 bin kişi ziyaret etti.
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2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara sodalı suyu ve turkuaz rengiyle dikkat çekiyor.
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Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.
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İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer bir doğa harikası.
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1994'te Milli Park ilan edilen mağara Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük yeraltı gölüne sahip.
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Mağara son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.
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Yaklaşık iki ay içerisinde 20 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı ortalama bir günde ortalama 350 kişi ziyaret etti. Gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kaldı.
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Antalya’dan ailesi ile birlikte Mağarayı ziyarete gelen Hüseyin Özen, Altınbeşik Mağarası'nı çok merak ettiğini ve ilk kez Altınbeşik Mağarası'na Antalya’dan ailesi ile birlikte geldiğini söyledi.
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Altınbeşik Mağarası'nın güzelliğini çevresinden duyduğunu söyleyen Özen, “Buranın uzun yıllardır güzelliği ile ilgili şeyler duyuyorduk ama gelip gitmek nasip olmamıştı. Şu anda geldik ve gördük ki, hakikaten insanın elinin az değdiği ve dünyanın sayılı mağaralarından birini görmüş olduk.” dedi
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Mağaradan çok etkilenen Özen, “Travertenleri, sarkıtları, suyunun duruluğu, içerideki havanın güzelliği ve mağaranın içerisinin sıcaklığının 17 derece olması ile çok ferah bir mağara" dedi.
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Mağaranın mutlaka gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu belirten Özen, "Açıkçası burayı gelip gören arkadaşların anlattıkları ile biliyorduk. Bence arkadaşların anlattıkları yaşananların yanında az kalıyor."
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Özen sözlerine şöyle devam etti: “Gelip görmekte çok fayda var. Hakikaten burasının coğrafyası, görünümü ile çok güzel bir yer. Burası anlatılmayla bitmez. Bence uzaktan veya yakından gelinip görülmesi gereken bir yer.”
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Mağaranın işletmesini yürüten İbradı Belediyesi personeli ve Altınbeşik Mağarası işletme sorumlusu Yılmaz Özdoğan ise, "Mağarayı yaklaşık 2 ay önce hizmete açmıştık. İki aylık süreçte 20 bin civarında ziyaretçi ağırladık. Önümüzdeki yıl yapacağımız iyileştirmelerle bu rakamı kış ayları da dahil olmak üzere yıl bazında 150 bine çıkartmayı planlıyoruz." dedi
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Özdoğan " Altınbeşik Milli Parkı sadece mağara ile değil, burası bünyesinde 600 farklı çeşit bitki, 80 endemik çeşit bitki barındıran bir milli parktır. Sadece burada bot servisi ile mağarayı değil, milli parkı gezmek ve görmekte çok keyifli" diye konuştu.
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Özdoğan, mağarayı hafta içinde günde 200-250 civarında ziyaretçi geldiğini, hafta sonları ise günlük 500 civarında ziyaretçi geldiğini sözlerine ekledi.
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Yağış ve mevsim geçişleri nedeniyle taş ve kaya düşme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle 1,5 yıl önce ziyarete kapatılan mağara yaklaşık iki ay önce yeniden ziyaretçileri ile buluşmaya başladı.