Türkiye'nin 'en sevilen aşk şarkıları' belli oldu
14 Şubat 2022 09:37
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Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. . İşte o liste:
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Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben 3.4
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İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine 3.8
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Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın 3.8
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Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol 4.3
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Nilüfer - Ta Uzak Yollardan 4.3
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Sema Moritz - Fikrimin İnce Gülü 4.7
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Tarkan - Beni Çok Sev 5.1
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Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu 7.7
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Berkant - Samanyolu 7.7
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Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım 9.4
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Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.
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