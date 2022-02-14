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Türkiye'nin 'en sevilen aşk şarkıları' belli oldu

14 Şubat 2022 09:37

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Araştırma şirketi Areda Survey, gelmiş geçmiş en sevilen Türkçe aşk şarkılarına yönelik bir araştırma yaptı. . İşte o liste:

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Kayahan - Seninle Her Şeye Varım Ben 3.4

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İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine 3.8

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Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın 3.8

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Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol 4.3

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Nilüfer - Ta Uzak Yollardan 4.3

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Sema Moritz - Fikrimin İnce Gülü 4.7

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Tarkan - Beni Çok Sev 5.1

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Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur Mu 7.7

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Berkant - Samanyolu 7.7

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Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım 9.4

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Araştırmaya göre Kayahan’ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi' adlı şarkısı yüzde 17.9 oranla birinci sırada yerini aldı.

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