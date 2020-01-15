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Türkiye'nin eğilimleri anketi: Bugün seçim olsa seçmen hangi partiye oy verir?

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen ve Türkiye’nin gündemi ile geleceğe yönelik olası sorunlara kamuoyunun bakışını tespit eden “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı (%50,8), olmadığını düşünenlerin oranına (%49,2) çok yakın. Yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 30,8 iken, 2019’da 38,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların yüzde 30,7’si Türkiye’de demokrasinin zayıfladığını belirtti. Ayrıca “Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2’si AKP, yüzde 33’ü CHP, yüzde 9,2’si HDP, yüzde 8,3’ü MHP, yüzde 8,1’i ise İyi Parti yanıtını verdi.

15 Ocak 2020 14:02

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Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen ve Türkiye’nin gündemi ile geleceğe yönelik olası sorunlara kamuoyunun bakışını tespit eden “Türkiye Eğilimleri” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

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Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı (%50,8), olmadığını düşünenlerin oranına (%49,2) çok yakın. Yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 30,8 iken, 2019’da 38,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların yüzde 30,7’si Türkiye’de demokrasinin zayıfladığını belirtti. Ayrıca “Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2’si AKP, yüzde 33’ü CHP, yüzde 9,2’si HDP, yüzde 8,3’ü MHP, yüzde 8,1’i ise İyi Parti yanıtını verdi. İşte Türkiye'de siyasete ve seçmene bakış anketinin sonuçları:

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyasetTürkiye'nin eğilimleri anketi: Bugün seçim olsa seçmen hangi partiye oy verir?

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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Türkiye'nin eğilimleri anketinde seçimler ve siyaset

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