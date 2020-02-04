İşte Türkiye'nin yeni nüfus verileri: En kalabalık il İstanbul, en az nüfuslu il Tunceli
04 Şubat 2020 14:51
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
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En kalabalık il İstanbul. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.
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Nüfusu en kalabalık olduğu ikinci il Ankara. TÜİK verilerine göre Ankara'nın nüfusu 5 milyon 639 bin 67.
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Ankara'yı İzmir takip ediyor. İzmir'in nüfusu ise 4 milyon 367 bin 251.
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En kalabalık dördüncü il Bursa. TÜİK'e göre Bursa'nın nüfusu 3 milyon 56 bin 120.
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Turizm şehri Antalya ise nüfusu en kalabalık beşinci il. TÜİK'in açıkladığına göre Antalya'nın nüfusu 1 milyon 265 bin 171.
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Kadınlarda ve erkeklerde en yüksek ortanca yaşa sahip il Sinop oldu.