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Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı; sosyal medyada açılan “morardınızmı” hastag’i tepki çekti

20 Mart 2021 16:32

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Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı; sosyal medyada açılan “morardınızmı” hastag’i tepki çekti

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İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla çıkıldı. Sosyal medyada karar eleştirilirken #Morardınızmı etiketi tepki çekti.

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla adına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kabul edilen, uluslararası bir sözleşme özelliği taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldı. Sosyal medyada karara eleştiri yağarken Twitter’da açılan “#morardınızmı” hastag’i tepki çekti.

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