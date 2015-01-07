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Türkiye hakkında hangi ülke ne düşünüyor?

07 Ocak 2015 00:53

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2012'de Avusturya'ya göre Türkiye: Fast food

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Büyük Britanya'ya göre Türkiye: Domuz yağı içermeyen yemekler ülkesi

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Büyük Britanya'ya göre Türkiye: Domuz yağı içermeyen yemekler ülkesi

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Fransa'ya göre 2009'da Türkiye: Kesinlikle Avrupalı olmayan ülke

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Almanya'ya göre 2010'da Türkiye: İş gücü kaynağı

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Yunanistan'a göre 2011'de Türkiye: Doğu Yunanistan (Türklere ödünç verildi)

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İtalyanlara göre 2009'da Türkiye: Göbek dansının anavatanı

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Polonyalılara göre 2010'da Türkiye: Minare

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Ruslara göre 2010'da Türkiye: Turist kolonisi

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İspanyollara göre 2011'de Türkiye: Doğu Fas

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Lüksemburglulara göre 2013'te Türkiye: Asya ülkesi

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Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'na göre 1914'te Osmanlı: Zombi imparatorluğu

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Avrupa'ya göre 2009'da Türkiye: YouTube'suz ülke

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Geylere göre 2010'da Türkiye: Seksi ama homofobik adamlar

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Latin Amerikalılara göre 2012'de Türkiye: Shakira'nın dansını yaptığı ülke

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Arap Baharı 2011'e göre Türkiye: Hakem

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Arap Baharı 2012'ye göre Türkiye: Başörtülü demokrasi

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2012'de ABD'ye göre Türkiye'nin anlamı: Kümes hayvanları çiftliği

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Endonezyalılara göre Türkiye: Orijinal kebapçı

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Hollandalılara göre Türkiye: Bir başka tatil noktası

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İsraillilere göre Türkiye: Hem dost hem düşman

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Avustralyalılara göre Türkiye: Öfkeli adamlar.. Kaynak: CNN Türk

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