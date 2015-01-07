Türkiye hakkında hangi ülke ne düşünüyor?
07 Ocak 2015 00:53
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2012'de Avusturya'ya göre Türkiye: Fast food
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Büyük Britanya'ya göre Türkiye: Domuz yağı içermeyen yemekler ülkesi
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Büyük Britanya'ya göre Türkiye: Domuz yağı içermeyen yemekler ülkesi
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Fransa'ya göre 2009'da Türkiye: Kesinlikle Avrupalı olmayan ülke
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Almanya'ya göre 2010'da Türkiye: İş gücü kaynağı
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Yunanistan'a göre 2011'de Türkiye: Doğu Yunanistan (Türklere ödünç verildi)
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İtalyanlara göre 2009'da Türkiye: Göbek dansının anavatanı
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Polonyalılara göre 2010'da Türkiye: Minare
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Ruslara göre 2010'da Türkiye: Turist kolonisi
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İspanyollara göre 2011'de Türkiye: Doğu Fas
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Lüksemburglulara göre 2013'te Türkiye: Asya ülkesi
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Avusturya - Macaristan İmparatorluğu'na göre 1914'te Osmanlı: Zombi imparatorluğu
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Avrupa'ya göre 2009'da Türkiye: YouTube'suz ülke
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Geylere göre 2010'da Türkiye: Seksi ama homofobik adamlar
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Latin Amerikalılara göre 2012'de Türkiye: Shakira'nın dansını yaptığı ülke
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Arap Baharı 2011'e göre Türkiye: Hakem
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Arap Baharı 2012'ye göre Türkiye: Başörtülü demokrasi
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2012'de ABD'ye göre Türkiye'nin anlamı: Kümes hayvanları çiftliği
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Endonezyalılara göre Türkiye: Orijinal kebapçı
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Hollandalılara göre Türkiye: Bir başka tatil noktası
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İsraillilere göre Türkiye: Hem dost hem düşman
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Avustralyalılara göre Türkiye: Öfkeli adamlar.. Kaynak: CNN Türk
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