Türkiye, Google'da 25-31 Ağustos tarihleri arasında en çok neleri aradı?
04 Eylül 2014 14:27
124
Google 25-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı. Bakın listede neler var neler?
224
Jennifer Lawrence
324
KYK Yurt Sonuçları
424
Blerim Dzemaili
524
Goran Pandev
624
Kate Upton
724
Milli Piyango
824
Jose Sosa
924
Tarık Çamdal
1024
Umut Gündoğan
1124
Stephane Mbia
1224
Majeed Waris
1324
Zafer Bayramı
1424
Yılanların Öcü
1524
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "En İyi 100 Türk Filmi" oylaması sonuçlarına göre, Metin Erksan'ın yönettiği ve Türkiye 'ye uluslararası ilk ödülü getiren "Susuz Yaz" ilk sırada yer aldı. Türk insanı da filmi görmek adına Google'ı arama yağmuruna tuttu.