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Türkiye, Google'da 25-31 Ağustos tarihleri arasında en çok neleri aradı?

04 Eylül 2014 14:27

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Google 25-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı. Bakın listede neler var neler?

224

Jennifer Lawrence

324

KYK Yurt Sonuçları

424

Blerim Dzemaili

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Goran Pandev

624

Kate Upton

724

Milli Piyango

824

Jose Sosa

924

Tarık Çamdal

1024

Umut Gündoğan

1124

Stephane Mbia

1224

Majeed Waris

1324

Zafer Bayramı

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Yılanların Öcü

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "En İyi 100 Türk Filmi" oylaması sonuçlarına göre, Metin Erksan'ın yönettiği ve Türkiye 'ye uluslararası ilk ödülü getiren "Susuz Yaz" ilk sırada yer aldı. Türk insanı da filmi görmek adına Google'ı arama yağmuruna tuttu.

1624

Kalp Hırsızı

1724

AÖF Kayıt

1824

Elif Sümbül Sert

1924

Hazal Mesudiyeli

2024

Mahmut Hekimoğlu

2124

Kontenjan MEB

2224

Sabri Sarıoğlu

2324

Aybüke Pusat

2424

Bu İşte Bir Yalnızlık Var

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