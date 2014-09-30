Türkiye, Google'da 22-28 Eylül tarihleri arasında en çok neleri aradı?
30 Eylül 2014 12:04
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Google 22-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı. Bakın listede neler var neler?
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Sonbahar ekinoksu
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Erhan Çelik, Gülben Ergen
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Saatler ne zaman geri alınacak
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Kurban Bayramı tatili kaç gün
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Neşet Ertaş
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İSKİ, su kesintisi
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Ek tercih sonuçları
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Alp Yalman
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Kaplan
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Oyuncu Kemal İnci, Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi sırasında kendisine verdiği sözü tutmadığını söyleyince bir anda ismi Google'da en çok aranan isimlere girdi.
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Ukrayna'da son seçimlerde milletvekili adayı olan Olga Lyulchak'ın çıplak fotoğrafları internete düşünce Google'da herkes bu ismi aramaya başladı.
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Selfie
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Zeki Müren
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Ebola virüsü nedir, ebola
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15 günlük hava durumu, bayramda hava durumu
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Tuncel Kurtiz
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İncir Reçeli 2
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FIFA 15
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Okullar tatil mi
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İlhan Söyler Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde bir süre tedavi gören yazarımız 'İlhan Ağabey'i, Türk spor basının deneyimli kalemi İlhan Söyler hayatını kaybetti, Söyler'in ardından kullanıcılar birbiri ardına ismini Google'da aradı.
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Murat Dalkılıç
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Demet Akalın Koltuk
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HSYK
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Devrim Öztunç İstanbul Büyükçekmece'de günler önce lüks bir cipe gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Devrim Öztunç’un cenazesi Yüksekova’da toprağa verildi, Google'da bu ismi merak edenler arama yaptı.