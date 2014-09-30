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Türkiye, Google'da 22-28 Eylül tarihleri arasında en çok neleri aradı?

30 Eylül 2014 12:04

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Google 22-28 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı. Bakın listede neler var neler?

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Sonbahar ekinoksu

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Erhan Çelik, Gülben Ergen

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Saatler ne zaman geri alınacak

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Kurban Bayramı tatili kaç gün

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Neşet Ertaş

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İSKİ, su kesintisi

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Ek tercih sonuçları

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Alp Yalman

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Kaplan

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Oyuncu Kemal İnci, Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filmi sırasında kendisine verdiği sözü tutmadığını söyleyince bir anda ismi Google'da en çok aranan isimlere girdi.

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Ukrayna'da son seçimlerde milletvekili adayı olan Olga Lyulchak'ın çıplak fotoğrafları internete düşünce Google'da herkes bu ismi aramaya başladı.

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Selfie

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Zeki Müren

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Ebola virüsü nedir, ebola

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15 günlük hava durumu, bayramda hava durumu

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Tuncel Kurtiz

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İncir Reçeli 2

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FIFA 15

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Okullar tatil mi

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İlhan Söyler Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde bir süre tedavi gören yazarımız 'İlhan Ağabey'i, Türk spor basının deneyimli kalemi İlhan Söyler hayatını kaybetti, Söyler'in ardından kullanıcılar birbiri ardına ismini Google'da aradı.

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Murat Dalkılıç

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Demet Akalın Koltuk

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HSYK

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Devrim Öztunç İstanbul Büyükçekmece'de günler önce lüks bir cipe gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Devrim Öztunç’un cenazesi Yüksekova’da toprağa verildi, Google'da bu ismi merak edenler arama yaptı.

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Polis Akademisi

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Zilhicce

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Poşetli Dede

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Erdoğan BM konuşması

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George Clooney

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