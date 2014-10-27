Türkiye Google’da 20-26 Ekim tarihleri arası en çok neleri aradı?
27 Ekim 2014 17:52
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'Saatler ne zaman ileri alınacak?'
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Bu Tarz Benim yarışmacısı 'Ayşenur Balcı'
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'Başakşehir – Galatasaray maçı'
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Twitter'da Türkiye ve dünyada trending topic haline gelen 'tavuk döner'
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Bronşit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 'Behiye Aksoy'
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Vizyona yeni giren 'Birleşen Gönüller' filmi
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Galatasaray'a dönen 'Abdurrahim Albayrak'ın Başakşehir maçında yağmurdan ıslanan yüzünü silmesi sosyal medyada 'ağladığı' şeklinde yorumlandı
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Bir sezonda Avrupa'da en çok gol kaydeden Beşiktaşlı rekorunda Quaresma'ya yetişen 'Demba Ba'
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Galatasaray'ın yeni başkanı 'Duygun Yarsuvat'
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Başbakanlık Başdanışmanı olan 'Etyen Mahçupyan'
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Sosyal medyadan tanınan ve 23 Ekim'de cinayete kurban giden 'Ferdi Özmen'
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Akrep 'Güneş tutulması'
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Liverpool - Real Madrid
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Real Madrid - Barcelona
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Yüksekova'daki şehitler
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