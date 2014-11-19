Türkiye, Google’da 10-16 Kasım tarihleri arasında en çok neleri aradı?
19 Kasım 2014 14:09
117
Google 10-16 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı.
217
Volkan Demirel, Volkan Babacan
317
Philae, Kuyruklu Yıldız, Rosetta
417
Kemal Sunal
517
Oktay Vural, Tuba Vural
617
Deniz Seki
717
Seda Güven, Keremcem
817
İrem Derici
917
Bedelli Askerlik
1017
Kadir Mısıroğlu
1117
Anadolu Partisi, Emine Ülker Tarhan
1217
Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen videosu "Balıkesir'in Çılgın Eşşekleri" telif hakkı gerekçesiyle siteden kaldırılmıştı. Yoğun tepki ve telif talebinin gerçekçi olmadığı anlaşılınca video geri döndü.