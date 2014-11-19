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Türkiye, Google’da 10-16 Kasım tarihleri arasında en çok neleri aradı?

19 Kasım 2014 14:09

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Google 10-16 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin en çok neleri internet başında aradığını açıkladı.

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Volkan Demirel, Volkan Babacan

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Philae, Kuyruklu Yıldız, Rosetta

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Kemal Sunal

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Oktay Vural, Tuba Vural

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Deniz Seki

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Seda Güven, Keremcem

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İrem Derici

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Bedelli Askerlik

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Kadir Mısıroğlu

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Anadolu Partisi, Emine Ülker Tarhan

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Türkiye'nin YouTube'da en çok izlenen videosu "Balıkesir'in Çılgın Eşşekleri" telif hakkı gerekçesiyle siteden kaldırılmıştı. Yoğun tepki ve telif talebinin gerçekçi olmadığı anlaşılınca video geri döndü.

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Ahmet Kaya

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Alaattin Çakıcı

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Özge Borak, Ata Demirer

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Sera Tokdemir

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Mehmet Sinan Kenanoğlu

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