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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

22 Ağustos 2021 10:44

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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

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Greenpeace'in Türkiye, Türkiye’de geçen ay sonunda başlayan, kısa sürede pek çok ilde eş zamanlı şekilde yaşanan ve iki hafta süren orman yangınlarının pek çok bölgede yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.

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Yangın öncesi ve sonrası görüntüleri içeren uydu fotoğrafları oluşan tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

Türkiyeorman yangıntahripalanuydugörüntü
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