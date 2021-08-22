Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
22 Ağustos 2021 10:44
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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
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Greenpeace'in Türkiye, Türkiye’de geçen ay sonunda başlayan, kısa sürede pek çok ilde eş zamanlı şekilde yaşanan ve iki hafta süren orman yangınlarının pek çok bölgede yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.
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Yangın öncesi ve sonrası görüntüleri içeren uydu fotoğrafları oluşan tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.
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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
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Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı
66
Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı