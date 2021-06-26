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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk oturumu TYT bugün yapıldı. Saat10.15'te başlayan TYT sınavı 12:30'da sona erdi. Sınavdan önce bazı şehirlerdeki sınav oturumlarında ‘ilginç’ görüntüler basına yansıdı. Türkiye’den YSK maratonu….

26 Haziran 2021 13:10

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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İstanbul’da YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’na ikinci defa giren Gizem Bay'ı sınava köpeği 'Mişa' ile geldi.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Konya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girenler, salonlara koronavirüs tedbirleriyle alındı. Son saniyelerde kapı kapanınca fakülte dışında kalan aday, velilerin görevlilere 'aç, aç' diye tezahürat yapmasıyla içeri alındı.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Van’da 3 gün önce apandisit ameliyatı olan 17 yaşındaki Ahmet Demir, tedavi gördüğü hastaneden YKS'ye gireceği Erciş’teki okula ambulansla götürüldü.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Antalya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dakikalarla geç kalan iki aday için vatandaşlar uzun süre dil döktü. Tüm ikna çabalarına rağmen zincirlenen ve asma kilitle kilitlenen demir kapı açılmadı.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Batman’da, fotoğrafının olmadığı eski nüfus cüzdanı olduğu için Yükseköğretim Kurumlar Sınavı'na (YKS) alınmayan Ahmet Yılmaz, okul bahçesinde gözyaşı döktü.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Samsun’da YKS ilk oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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SİVAS'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bazı adaylar koşarak yetişti. Geç kalanlar ise salonlara alınmadı.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Adana'da yüzde 95 görme engelli Ziya Erdem (32) YKS girmek için yardım istediği polisler tarafından sınav merkezine götürüldü.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Aksaray'da, YKS girmek için bindiği otobüsün yanlış yöne gittiğini anlayan üniversite adayı, polisten yardım istedi. Polis ekipleri, otobüsten aldıkları genci son saniyelerde sınav salonuna yetiştirdi.

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Ankara'da da bazı adaylar, koşarak son anda salonlara yetişti.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Adaylar salonda ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua okudu.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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İstanbul Kadıköy ve Maltepe'de YKS'ye geç kalanlar sınav salonlarına alınmadı.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Gaziantep'te Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan adaylar, salona alınmadı. Bir kız öğrenci ise girişlerin kapanmasına saniyeler kala elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü'ndeYK ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na geç kalan bir çok öğrenci içeriye alınmadı.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Mersin'de, sınava geç kalan bedensel engelli öğrenci, çevredekiler tarafından taşınarak, salona yetiştirildi.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Avcılar’da piercing ve takıları ile gelen bir aday bunları çıkarmadan salona alınmadı. İki engelli aday da 2 dakika gecikme nedeniyle sınava giremedi.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

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İstanbul Beykoz’da 17 yaşındaki Kamil Esat Yavuz, 47 yaşındaki babası Hüseyin Yavuz'la birlikte aynı okulda sınava girdi.

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Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Yeniköy'de çiftçilik yapan 74 yaşındaki Cengiz Yazıcı da sınava girdi. Yazıcı, “Okumanın yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar bizlerin hakkıdır” dedi.

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Türkiye'de YKS maratonu; geç kalanlar bazı yerlerde sınava alınmadı, aileler dışarıda dua okuyarak bekledi

ykstyttürkiye
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