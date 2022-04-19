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Türkiye'de kaç siyasi parti var; işte Yargıtay'daki son liste

Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda tanımlanan yetkileri uyarınca, siyasi partilerin üye yapılarından örgütlenme ve faaliyetlerine kadar bütün kayıtları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tutuluyor.

19 Nisan 2022 12:32

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Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre, siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bünyesinde kurulmuş olan Siyasi Partiler Bürosu aracılığıyla, siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu ve faaliyetlerini denetliyor.

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Siyasi partiler ve siyasi parti üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, siyasi partilerin kapatılması için dava açılması yetkilerini de üzerinde bulunduran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "örgütlenme ve faal olma" gibi kriterlerle seçimlere katılma yeterlilikleri açısından da siyasi partileri denetliyor. İşte Yargıtay'a göre siyasi partiler listesi:

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DEMOKRAT PARTİ

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MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

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MİLLET PARTİSİ

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DEMOKRATİK SOL PARTİ

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VATAN PARTİSİ

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CUMHURİYET HALK PARTİSİ

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GENÇ PARTİ

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TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

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SOL PARTİ

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LİBERAL DEMOKRAT PARTİ

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EMEK PARTİSİ

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DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

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İLK PARTİ

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SAADET PARTİSİ

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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

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BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

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YURT PARTİSİ

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BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ

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SAĞDUYU PARTİSİ

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AYYILDIZ PARTİSİ

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EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ

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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

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MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ

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İŞÇİNİN KENDİ PARTİSİ

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YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ

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DOĞRUYOL PARTİSİ

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DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ

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EBEDİ NİZAM PARTİSİ

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DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ

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HAK VE HAKİKAT PARTİSİ

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YENİ DÜNYA PARTİSİ (BÜYÜKANAVATAN)

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EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ

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ULUSAL PARTİ

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SOSYALİST CUMHURİYET PARTİSİ

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ANAVATAN PARTİSİ

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ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ

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TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ

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HAK VE ADALET PARTİSİ

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HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

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TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ

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YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ

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HÜR DAVA PARTİSİ (HÜDA PAR)

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MUHAFAZAKÂR YÜKSELİŞ PARTİSİ

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SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARİTSİ

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KADIN PARTİSİ

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TURAN HAREKETİ PARTİSİ

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MERKEZ PARTİ

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HAK VE HUZUR PARTİSİ

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KOMÜNİST PARTİ

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CİHAN PARTİSİ

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ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ

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TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ

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MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ

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AS PARTİ

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İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ

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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ

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BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ

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ADALET PARTİSİ

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SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ

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DEMOKRASİ ZAMANI PARTİSİ

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OSMANLI PARTİSİ

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GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ

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İYİ PARTİ

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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

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ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ

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ADALET BİRLİK PARTİSİ

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YENİDEN REFAH PARTİSİ

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ÜLKEM PARTİSİ

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TÜRK VE DÜNYA BİRLİĞİ PARTİSİ

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GELECEK PARTİSİ

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ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ

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AYDINLIK GELECEĞİN PARTİSİ

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MERKEZ ANA PARTİSİ

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BARIŞ VE EŞİTLİK PARTİSİ

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GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ

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DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ

82123

TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

83123

YENİDEN BİRLİK PARTİSİ

84123

YENİ YOL PARTİSİ

85123

DEĞİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ

86123

YENİLİK PARTİSİ

87123

CUMHURİYET VE İSTİKLAL PARTİSİ

88123

GÜZEL PARTİ

89123

KUVAYİ MİLLİYE PARTİSİ

90123

DOĞRU PARTİ

91123

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ

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MİLLİ PARTİ

93123

DEVLET PARTİSİ

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MİLLİYETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ

95123

DEVRİM HAREKETİ

96123

UYANIŞ PARTİSİ

97123

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ

98123

VATAN VE HÜRRİYET PARTİSİ

99123

TÜRKİYE’M PARTİSİ

100123

TÜRKİYE YAŞAM PARTİSİ

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GELİŞİM VE DEMOKRASİ PARTİSİ

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SEVGİ VE SAYGI PARTİSİ

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DOĞUŞ PARTİSİ

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CUMHURİYET VE ADALET PARTİSİ

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MEMLEKET PARTİSİ

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TÜRKİYE ALTIN ÇAĞ PARTİSİ

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YENİDEN DİRİLİŞ PARTİSİ

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TUĞRA PARTİSİ

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AYDINLIK DEMOKRASİ PARTİSİ

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ZAFER PARTİSİ

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BAĞIMSIZLIK PARTİSİ

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LİBERAL PARTİ

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MİLLİ BİRLİK VE GELİŞİM PARTİSİ

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ADALETİN AYDINLIĞI PARTİSİ

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VATAN SEVERLER PARTİSİ

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AL SANCAK PARTİSİ

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YÜKSELİŞ PARTİSİ

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TÜRKİYE GENÇLİK PARTİSİ

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DAYATMASIZ YAŞAM PARTİSİ

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ADALET VE ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

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MİLLİ YOL PARTİSİ

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ŞAHLANIŞ PARTİSİ

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TÜRKİYE'NİN SESİ PARTİSİ

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