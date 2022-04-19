Türkiye'de kaç siyasi parti var; işte Yargıtay'daki son liste
Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda tanımlanan yetkileri uyarınca, siyasi partilerin üye yapılarından örgütlenme ve faaliyetlerine kadar bütün kayıtları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tutuluyor.
19 Nisan 2022 12:32
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Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre, siyasi partilerin sicil ve soruşturma işlemleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bünyesinde kurulmuş olan Siyasi Partiler Bürosu aracılığıyla, siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu ve faaliyetlerini denetliyor.
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Siyasi partiler ve siyasi parti üyeleri hakkında inceleme ve soruşturma yapılması, siyasi partilerin kapatılması için dava açılması yetkilerini de üzerinde bulunduran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "örgütlenme ve faal olma" gibi kriterlerle seçimlere katılma yeterlilikleri açısından da siyasi partileri denetliyor. İşte Yargıtay'a göre siyasi partiler listesi: