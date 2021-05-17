Türkiye'de kaç kişi Koronavirüs aşısı oldu; işte İl il son rakamlar
17 Mayıs 2021 15:15
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Türkiye'de kaç kişi Koronavirüs aşısı oldu; işte İl il son rakamlar
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Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 15.03 itibarıyla 26 milyon 154 bin 803'e ulaştı.
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 17 Mayıs saat 15.03 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 20 bin 751, ikinci doz aşı 11 milyon 134 bin 52 oldu. Böylece toplam doz miktarı 26 milyon 154 bin 803 olarak gerçekleşti.
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İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 548 bin 963, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 768 bin 766 toplamda 4 milyon 317 bin 729;
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Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 215 bin 676, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 516 toplamda 2 milyon 115 bin 192;
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İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 17 bin 774, ikinci doz aşı sayısı 768 bin 473 toplamda 1 milyon 786 bin 247 doz olarak kayıtlara geçti.