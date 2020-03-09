"Türkiye'de halkın yüzde 94'ü Koronavirüs için bireysel önlem almıyor"
Optimar Araştırma’nın Koronavirüs’e ilişkin Türkiye'nin 26 kentinde yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 94.2’si virüse karşı bireysel tedbir almasa da yüzde 76.8’i virüsten endişe duyuyor.
09 Mart 2020 17:42
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Optimar Araştırma’nın Koronavirüs’e ilişkin Türkiye'nin 26 kentinde yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 94.2’si virüse karşı bireysel tedbir almasa da yüzde 76.8’i virüsten endişe duyuyor.
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Optimar Araştırma, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 100’den fazla ülkeye yayılan koronavirüse karşı Türkiye’de nasıl tutum aldığına dair bir araştırma yaptı. Resmi verilere göre Türkiye’de koronavirüs vakası bulunmuyor.
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Optimar Araştırma, Şubat sonunda yapmış olduğu ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırması kapsamında toplam 26 şehirdeki 2 bin 883 vatandaşa yöneltilen ankete toplumun yüzde 82.8’i koronavirüs hakkında bilgisi olduğunu söyledi.
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“Virüsün Türkiye’ye sıçramasından endişe ediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 76.8’si ‘evet’ yanıtını verdi.
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Optimar, halkın hastalığa karşı bireysel tedbir alıp almadıklarını da araştırdı. Katılımcıların yüzde 94.2’si herhangi bir tedbir almadığını belirtti.
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Aldıkları tedbirlerin sorulmasına üzerine ise, tedbir aldığını beyan edenlerin yüzde 56’sı “temizlik ve sağlıksız ortamlardan korunmak” yanıtını verirken, yüzde 16.7 maske taktığını söyledi. Yüzde 4.2 ise “sağlıklı beslenmeye çalışıyorum” dedi.