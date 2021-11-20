Türkiye'de en popüler “Squid Game” tweet’i belli oldu
Twitter, izlenme rekorları kıran Squid Game ile ilgili sosyal medya verilerini paylaştı
20 Kasım 2021 12:07
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Türkiye'de en popüler “Squid Game” tweet’i belli oldu
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Twitter, izlenme rekorları kıran Squid Game ile ilgili sosyal medya verilerini paylaştı. Dizinin sosyal medyadaki etkilerine yönelik paylaşılan verilere göre Squid Game bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlandı.
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Squid Game sosyal medyada da en çok konuşulan konuların başında geliyor. Twitter, dizi ve film sektörüne yönelik açıkladığı analizler arasında Squid Game dizisine de yer vererek, sosyal medyadaki etkilerini paylaştı. Gerçekleştirilen analizde Squid Game bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımlandı.
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Ortaya çıkan yeni verilere göre her 1 saniyede paylaşılan 6 tweetin diziler ve filmler hakkında olduğu görülüyor. Bu doğrultuda final yapan diziler dahi uzun süre konuşulmaya devam ediliyor.
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Twitter, açıkladığı analiz doğrultusunda bu yılın en etkili ve rağbet gören dizisi olarak tanımladığı Squid Game’e ilişkin “Güney Kore çıkışlı diğer dizi ve filmlere gösterilen ilgiyi de bir hayli artırdı” ifadesine yer verdi.
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Demografik olarak bakıldığında Türkiye’de Squid Game hakkında en çok tweet paylaşanların yüzde 37 oranında 18-24 yaş aralığındaki gençler olduğu belirtilirken, bu oranı yüzde 35.7 ile 25-34 yaş aralığı takip ediyor.
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Verilerle ilgili yapılan açıklamada “Sonuç olarak, televizyon şovları ile ilgili inceleme ya da ek sahneler gibi video içeren tweetlerin görüntülenme sayısı, geçen yıla kıyasla göz ardı edilemeyecek derecede arttı” sözlerine yer verildi.
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Ayrıca verilerde, şeker kalıbı oyununa atıf yapılarak paylaşılan gönderilerin analizi de yer aldı. Buna göre Squid Game hakkında en çok konuşulan hesap ve en çok beğeni, retweet alan gönderi, Galatasaray’ın derbi öncesinde şeker kalıbına atıf yaparak paylaştığı tweet oldu.
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İstanbul’da düzenlenen Formula 1 yarışının tanıtımı için kullanılan Squid Game konsepti de en çok etkileşim alan gönderiler arasında yer alıyor.