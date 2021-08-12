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Türkiye'de en çok takipçiye sahip TikTok hesapları

12 Ağustos 2021 16:17

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Son dönemlerin en çok indirilen uygulaması TikTok'un Türkiye'de en çok takipçiye sahip fenomenleri:

211

cznburak / 45.6 Milyon takipçi

311

nnursema / 16.3 Milyon takipçi

411

yesimresmi1 / 10 Milyon takipçi

511

nusr_et / 9.9 Milyon takipçi

611

aydas / 9.6 Milyon takipçi

711

cilgindondurmaci

811

korayzeynep / 8.9 Milyon takipçi

911

cerenyaldz / 8.2 Milyon takipçi

1011

cemresolmaz / 8.1 Milyon takipçi

1111

cellat36 / 6.9 Milyon takipçi

tiktokfenomencemre solmazceren yaldızcellaten çok takipçi
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