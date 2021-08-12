Türkiye'de en çok takipçiye sahip TikTok hesapları
12 Ağustos 2021 16:17
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Son dönemlerin en çok indirilen uygulaması TikTok'un Türkiye'de en çok takipçiye sahip fenomenleri:
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cznburak / 45.6 Milyon takipçi
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nnursema / 16.3 Milyon takipçi
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yesimresmi1 / 10 Milyon takipçi
511
nusr_et / 9.9 Milyon takipçi
611
aydas / 9.6 Milyon takipçi
811
korayzeynep / 8.9 Milyon takipçi
911
cerenyaldz / 8.2 Milyon takipçi
1011
cemresolmaz / 8.1 Milyon takipçi
1111
cellat36 / 6.9 Milyon takipçi
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