Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobiller

Cardata, Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil modellerini açıkladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, konuyla ilgili olarak "İkinci el araç fiyatları ortalama yüzde 20 düşmüştü. Açıklanan yeni kısıtlama tedbirleriyle birlikte ikinci elde pazarın bir süre daha bu şekilde devam edeceğini öngörebiliriz" dedi. İşte o liste:
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1- 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik Renault Megane
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2- 1.3 MultiJet Easy Dizel Manuel Fiat Egea
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3- 1.3 Muktijet Pop Dizel Manuel Fiat Linea
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4- 1.5 DCI Joy Dizel Manuel Renault Symbol
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5- 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Polo
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6- 1.4 TDCI Trend Dizel Manuel Ford Fiesta
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7- 1.5 DCI Touch Dizel Otomobil Renault Clio
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8- 1.5 TDCO Trend X Dizel Otomatik Ford Focus
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9- 1.6 TDI Style Dizel Otomatik Seat Leon
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10- 1.6 TDI Comfortline Dizel Otomatik Volkswagen Golf