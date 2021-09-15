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Türkiye'de en çok satılan ikinci el arabalar

15 Eylül 2021 13:18

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İkinci el araba stoğunun yönetiminde yeni nesil ticari analiz ve pazarı izleme yazılımını kullanan Indicata Ağustos ayı ikinci el araba satış verileri açıkladı.

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Indicata’nın Ağustos ayı ikinci el araba satış verilerine göre bir önceki yılın aynı dönemine oranla ikinci el araba satışlarında yüzde 23 gerileme meydana geldi.

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Indicata’nın verilerine göre Ağustos ayında en çok satılan araba modeli Volkswagen Passat oldu

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En fazla satılan ikinci model ise Renault Clio

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Listede Renault Megane üçüncü sıraya yerleşti

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Ford Focus en fazla satılan dördüncü araç oldu

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Opel Astra ise beşinci sırada kendine yer bulduda

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Toyota Corolla da listeye altıncı sıradan girdi

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2021 yılında yeni modeli tanıtılan Volkswagen Golf yedinci oldu

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Volkswagen'in Golf aracından biraz daha küçük modeli Polo en fazla satılan sekizinci araç oldu

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Fiat Egea listede dokuzuncu sırada

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BMW 3 serisi ise en fazla satılan onuncu araç oldu

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