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Türkiye'de en çok para kazanan 10 YouTuber

31 Ağustos 2021 09:21

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Türkiye'de en çok para kazanan 10 YouTuber kim?

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1- Orkun Işıtmak

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2- Enes Batur

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3- Danla Bilic

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4- Barış Özcan

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5- Ruhi Çenet

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6- Duygu Özaslan

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7- Berkcan Güven

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8- Reynmen

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9- Meryem Can

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10- Burak Şahin

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