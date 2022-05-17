Türkiye'de 2022 yılında en çok satan otomobil markaları
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayımladı. Son 10 yıllık veriler incelendiğinde, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğu kaydedildi. Nisan 2022'nin verilerinin yayımlanmasının ardından, 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di. İşte Türkiye’de 2022 yılında en çok satan otomobil markaları: