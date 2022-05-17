T24 LogoT24 Logo

Türkiye'de 2022 yılında en çok satan otomobil markaları

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye'deki otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin son verilerini yayımladı. Son 10 yıllık veriler incelendiğinde, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğu kaydedildi. Nisan 2022'nin verilerinin yayımlanmasının ardından, 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di. İşte Türkiye’de 2022 yılında en çok satan otomobil markaları:

17 Mayıs 2022 09:30

110

Fiat: 31.130 satış

210

Renault: 29.571 satış

310

Ford: 20.308 satış

410

Volkswagen: 16.543 satış

510

Hyundai: 15.970 satış

610

Toyota: 15.053 satış

710

Dacia: 11.209 satış

810

Peugeot: 9.198 satış

910

Citroen: 9.150 satış

1010

Opel: 8.730 satış

Türkiye'deen çok satan otomobil markalarıaraba
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24