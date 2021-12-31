Orman yangınları, seller, Covid-19 nedeniyle yaşanan kapanmalar Türkiye'de 2021 yılına damga vuran olaylardan sadece birkaçı. İşte 2021'in öne çıkan olayları...
31 Aralık 2021 11:29
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Türkiye'de 2021 yılı böyle geçti
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Ocak: Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermesi ve aşının ilk dozunun uygulanmasına aynı gün Ankara Şehir Hastanesinde başlanması, ocak ayının önemli olayları arasında yer aldı.
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Atama kararı sonrası üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri eylem başlatırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma açtı.
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Türksat 5A uydusu, Falcon 9 roketiyle Cape Canaveral'den Türkiye saati ile 05:15'te uzaya gönderildi.
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Şubat: Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki PKK'ya yönelik Pençe Kartal-2 Harekatı başlatıldı
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Pençe-Kartal 2 Operasyonu'nun başlaması üzerine, PKK, mağarada alıkoyduğu 13 kişiyi katletti.
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Memleket Hareketi'ni başlatan eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, parti politikalarını eleştirerek CHP üyeliğinden e-Devlet üzerinden istifa etti.
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti.
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Mart: Covid-19 nedeniyle tam kapanma kararları gevşetilmeye başlandı. Kademeli normalleşme, risk değerlendirme kriterlerine göre 4'e ayrılmış illerde kademeli olarak gerçekleşti.
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"İstanbul Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı, Yüksek Mahkeme eksiklik bulunduğu gerekçesiyle iddianameyi başsavcılığa iade etti.
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Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalkan bir Eurocopter Cougar tipi askerî bir helikopter düştü. Helikopterin içinde bulunan 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reform paketini açıkladı.
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Tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin, İstanbul'da kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti.
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Türkiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında nisan sonundan başlayarak 17 Mayıs'a kadar süren ve kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma" dönemine girdi.
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Nisan: Türk Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş 104 amiral tarafından Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Kanal İstanbul projesi ve Atatürk ilke ve devrimlerine ikaz ve atıfta bulunulan bir bildiri yayınlandı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ayrıldı.
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Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2 Mayıs 2021 tarihinde yayınlamaya başladığı videolarda Mehmet Ağar'dan Süleyman Soylu'ya, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e kadar pek çok isim hakkında iddialarda bulundu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı.
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Taksim'e yapılan cami, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.
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Covid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ve 40 yaş üstü avukatlar ile sağlık çalışanlarının eşlerine ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.
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Haziran: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 135 milyar m3 doğalgaz bulunduğunu açıkladı.
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Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.
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Türkiye'de Marmara Denizi'nde müsilaj sorununu konuşmaya başladı. 7 ilde eş zamanlı deniz temizliği seferberliği başlatıldı.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını, müzikle ilgili sınırlamanın gece yarısına çekileceğini, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların sona ereceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini açıkladı.
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Yerli Covid-19 aşısının adı "TURKOVAC" olarak açıklandı.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açarken, Anayasa Mahkemesince kabul edilen yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi.
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Temmuz: İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran'da yayımlanan genelge kapsamında salgın sürecinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erdi, faaliyetlerine ara veren iş yerleri açıldı.
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Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçeleri ile Adana ve Mersin'de başlayan orman yangınları temmuz ayına damgasını vurdu. Yüzbinlerce hektarl ormanlık alan küle döndü.
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Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.
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Rize'de etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana, Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sele neden oldu. 7 kişi hayatını kaybetti.
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Ağustos: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk görevinden 'affın'ı istedi. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
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Batı Karadeniz bölgesindeki Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel, su baskını ve heyelanlarda 82 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.
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Rusya'dan kiralanan yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'ta düştü. 3'ü Türk, 5'i Rus vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan tüm mürettebat hayatını kaybetti.
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Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşları ve TSK personeli Türkiye'ye getirildi.
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Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti.
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen aralarında eski generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri'nin de arasında bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi.
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Tartışmalı atama kararının üstünden 6 ay geçmesinin ardından Melih Bulu görevden alınarak, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
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Eylül: Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Ekim: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
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Paris İklim Anlaşması, TBMM'de onaylandı.
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Talimatı Dışişleri Bakanı'mıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim." açıklamasını yaptı.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar (72), kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Atatürk Kültür Merkezi yenilenerek hizmete açıldı.
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Kasım: Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı.
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnafı ziyareti sırasında şehit yakınına küfretmesi sonrasında tepkilerin ardından Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.
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Şair ve yazar Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.
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Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme sürecine girdi. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
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Aralık: Görevden af talebinde bulunan Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.
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Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.
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Türkiye'de döviz kurları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar 18.35'i euro ise 20.80'i gördü. Altın fiyatları ilk kez dört haneli rakamlara ulaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşmasında, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.
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Yeni yılda asgari ücretin 4 bin 253 lira olarak uygulanmasına karar verildi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Aşının seri üretimi başladı.