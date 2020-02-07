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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor: "Bakmayın ''ekonomi iyi gidiyor' masallarına"

07 Şubat 2020 17:54

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Hatay'da Valilik önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan ve işsiz olduğu öğrenilen babanın hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor

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hatayvalilikçocuklarım açekonomik kriz
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