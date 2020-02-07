Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor: "Bakmayın ''ekonomi iyi gidiyor' masallarına"
07 Şubat 2020 17:54
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Hatay'da Valilik önünde "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan ve işsiz olduğu öğrenilen babanın hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine oturdu
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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
513
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
613
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
713
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
813
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
913
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
1113
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
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Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
1313
Türkiye "Çocuklarım aç" diyerek kendini yakan babayı konuşuyor
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