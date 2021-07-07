Türkiye bir basamak geriledi: İşte dünyanın en güçlü ve en kötü pasaportları
Henley Pasaport Endeksi, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesini açıkladı. Henley Pasaport Endeksi’nin en güçlü pasaportlar listesi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. Listede Türkiye bir basamak geriledi. En güçlü pasaporta sahip olan ülke değişti mi? İşte dünyanın en güçlü pasaportları.
07 Temmuz 2021 15:11
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Türkiye bir basamak geriledi: İşte dünyanın en güçlü ve en kötü pasaportları
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10- Macaristan 184 vizesiz ülke. Macaristan ile birlikte Polonya, Slovakya ve Litvanya aynı puana sahip.
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9- Kanada 185 vizesiz ülke. Kanada ile birlikte Avustralya aynı puana sahip.
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9- Avustralya 185 vizesiz ülke. Avustralya ile birlikte Kanada aynı puana sahip.
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8- Çekya 186 vizesiz ülke. Çekya ile birlikte Yunanistan, Malta ve Norveç aynı puana sahip.
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8- Malta 186 vizesiz ülke. Malta ile birlikte Yunanistan, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.
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8- YUNANİSTAN 186 vizesiz ülke. Yunanistan ile birlikte Malta, Çekya ve Norveç aynı puana sahip.
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8- Norveç 186 vizesiz ülke. Norveç ile birlikte Yunanistan, Malta ve Çekya aynı puana sahip.
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7- Yeni Zelanda 187 vizesiz ülke. Yeni Zelanda ile birlikte Belçika, İsviçre, ABD ve İngiltere aynı puana sahip.
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7- Belçika 187 vizesiz ülke. Belçika ile birlikte İsviçre, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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7- İngiltere 187 vizesiz ülke. İngiltere ile birlikte İsviçre, ABD, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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7- ABD 187 vizesiz ülke. ABD ile birlikte İsviçre, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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7- İsviçre 187 vizesiz ülke. İsviçre ile birlikte ABD, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda aynı puana sahip.
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6- Portekiz 188 vizesiz ülke. Portekiz ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Hollanda aynı puana sahip.
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6- İrlanda 188 vizesiz ülke. İrlanda ile birlikte Fransa, İsveç, Hollanda ve Portekiz aynı puana sahip.
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6- HOLLANDA 188 vizesiz ülke. Hollanda ile birlikte Fransa, İsveç, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
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6- FRANSA 188 vizesiz ülke. Fransa ile birlikte İsveç, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
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6- İSVEÇ 188 vizesiz ülke. İsveç ile birlikte Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz aynı puana sahip.
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5- AVUSTURYA 189 vizesiz ülke. Avusturya ile birlikte Danimarka aynı puana sahip.
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5- DANİMARKA 189 vizesiz ülke. Danimarka ile birlikte Avusturya aynı puana sahip.
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4- İSPANYA 190 vizesiz ülke. İspanya ile birlikte İtalya, Finlandiya ve Lüksemburg aynı puana sahip.
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4- LÜKSEMBURG 190 vizesiz ülke. Lüksemburg ile birlikte İtalya, Finlandiya ve İspanya aynı puana sahip.
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4- İTALYA 190 vizesiz ülke. İtalya ile birlikte Finlandiya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.
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4- FİNLANDİYA 190 vizesiz ülke. Finlandiya ile birlikte İtalya, Lüksemburg ve İspanya aynı puana sahip.
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3- GÜNEY KORE 191 vizesiz ülke. Güney Kore ile birlikte Almanya aynı puana sahip.
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3- ALMANYA 191 vizesiz ülke. Almanya ile birlikte Güney Kore aynı puana sahip.
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2- SİNGAPUR 192 vizesiz ülke.
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1- JAPONYA 193 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu ünvanının sahibi Japonya.
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Türkiye 111 vizesiz ülke ile listede 56. sırada. Vizesiz seyahat liginde Türkiye geçtiğimiz yıla göre 1 basamak gerileyerek 111 destinasyon ile 56. sırada kendine yer bulduLİSTEDE SON 10'DA YER ALAN ÜLKELER 100- Lübnan, Sudan ve Bangladeş (41 vizesiz ülke) 101- Libya ve Kosova (40 vizesiz ülke) 102- Kuzey Kore (39 vizesiz ülke) 103- Nepal (38 vizesiz ülke) 104- Filistin (37 vizesiz ülke) 105- Somali (34 vizesiz ülke) 106- Yemen (33 vizesiz ülke) 107- Pakistan (32 vizesiz ülke) 108- Suriye (29 vizesiz ülke)