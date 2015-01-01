Türkiye 2015'e böyle girdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden Ankapark’taki dev havuzda yer alan suların, ışık ve müzikle dansı, ilk gösterisiyle Ankaralıların karşısına çıktı.
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Atatürk Orman Çiftliği üzerinde yapımı devam eden Ankapark'taki 100 bin metrekarelik havuz içinde yer alan 209 metre uzunluğunda,120 metreye su fırlatan ve dünyanın en büyükleri arasında yer alan fıskiye, ilk kez çalıştırıldı.
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Yeni yıla Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği partiyle girmek isteyenler, yağmura rağmen Etiler'de yoğunluk oluşturmaya başladı.
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Adana'da, vatandaşlar Uğur Mumcu Meydanı'nda toplanarak 2015'e "merhaba" dedi.
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Kutlamalar kapsamında havai fişek gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
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Vatandaşlar eğlenirken Edirne belediyesi Temizlik işçileri ise yeni yıla çalışarak girdiler.
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Edirne'deki vatandaşlar yeni yılın gelişini çoşkuyla kutladı.