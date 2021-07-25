Türk resim sanatının hikâyesi satışa sunuluyor: Artium Modern’in online müzayedesi, 1 Ağustos'ta sona erecek
25 Temmuz 2021 13:27
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Türkiye’nin köklü sanat evlerinden Artium Modern büyük bir online müzayedeye imza atıyor. Türk resim sanatının en gözde isimlerinin yaşamlarından kesit halinde fotoğraflarının satışa çıkarılacağı müzayedede her eser 100 TL.’den başlayan açılış bedelleriyle artırıma sunuldu.
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Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Füreya Koral ve Türk resim sanatının pek çok değerli isminin fotoğraflarının olduğu müzayedede aynı zamanda pek çok sanatçının döneme tanıklık eden sergi davetiyeleri de satışa sunulacak.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İsmet İnönü’nün daha önce görülmemiş fotoğrafları da müzayede yer alıyor.
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“Türk Resim Sanatının Hikayesi Arşiv Müzayedesi” bugüne dek yapılmış en kapsamlı efemera müzayedesi olarak, sanatçı arşivlerini, fotoğraf, mektup, kartpostal, muhtelif belgeler, hususi kağıtlar, el yazıları, sergi afişleri vb ile bir araya getiriyor.
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Artium Modern’in 28. Online müzayedesi 1 Ağustos 2021 Pazar günü saat 13.02’de “canlı” olarak gerçekleştirilecek.
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762 parçadan oluşan müzayede www.artiummodern.com adresinden takip edilebilecek.
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Her parçanın 100 TL. açılış bedeliyle satışa sunulacağı müzayede, Artium Modern’in web sitesinden her an takip edilebiliyor.