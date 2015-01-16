Fotoğraflarla Yaşar Kemal: O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler...
16 Ocak 2015 02:34
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Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal hayatını kaybetti. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar olan usta kalemin eserleri yaklaşık 40 dile çevrilerek uluslararası arenada büyük ilgi gördü.
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Romancı, senaryo ve öykü yazarı Yaşar Kemal, o zamanlar Adana'nın bir ilçesi olan Osmaniye'nin Hemite köyünde, 1923'te bir sonbahar günü dünyaya gözlerini açtı.
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Yazarın ömrünün ilk yılları çok zorlu geçti. Kendi deyimine göre bir Türkmen köyünde tek Kürt ailenin çocuğuydu.
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Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal'in babası, o 5 yaşındayken gözleri önünde öldürüldü.
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Küçük yaşta geçirdiği kaza sonrası gözlerinden biri kör olan Yaşar Kemal'in öğrenim hayatı ancak ortaokula kadar sürebildi.
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Adana'da pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı; ama ortaokul yıllarında tutulduğu edebiyat sevgisi hiç aklından çıkmadı.
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Köy köy dolaşarak folklor ürünleri toplayan yazar, şiirlerini Kemal Sadık Göğceli adı ile Türksözü (1939), Yeni Adana (1939) ve Vakit (1940) gazetelerinde ve Varlık, Kovan, Ülkü, Millet, Beşpınar dergilerinde yayımladı.
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1940 yılların başlarında Pertev Naili Boratav, Abidin Dino, Arif Dino gibi sol eğilimli sanatçı ve yazarlarla ilişki kurdu.
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İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer alan Bebek öyküsü ile ilk romanı İnce Memed, Cumhuriyet'te tefrika edildi.
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İnce Memed, yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlandı; kitaplarının yurtdışındaki baskısı ise yüz kırktan fazladır.
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Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından yararlanmıştır.
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PEN Yazarlar Derneği üyesi olan Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar ünvanına sahiptir.