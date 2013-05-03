Türk Belieberların hayali gerçek oldu

Yaklaşık 30 bin hayranının merakla beklediği Justin Bieber konseri dün gece gerçekleşti.
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Dünyaca ünlü, gençlerin hayran olduğu pop yıldızı Justin Bieber konser sırasında sahneye atılan oyuncaklar nedeniyle sahneyi bir süreliğine terk etti.
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Olaylı bir şekilde İstanbul'a gelen Justin Bieber hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İstanbul trafiği adeta felç oldu. Yaklaşık 30 bin hayranının merakla beklediği konser dün gece gerçekleşti.
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Bieber'in hayranları Belieber'lar konser alanına öğle saatlerinde akın etti. Binlerce hayranın erken saatlerde İTÜ Stadyumu'na doğru yola çıkması nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi.
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Justin Bieber konserine gelen hayranlarının çoğunluğunun kız olması dikkatlerden kaçmadı. Bir hayranı ise paylaştığı fotoğrafa 'Konser alanı tam bir kız matinesi oldu' notunu düştü.
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'Believe turnesi' kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi stadyumunda vereceği konser için özel uçağı ile dün 20.30'da İstanbul’a gelen dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber, tüm gün kaldığı otelden dışarı çıkmadı.
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Özel uçağından indikten sonra pasaport kontrole girmesi gereken ünlü yıldız, kontrolden korumaları eşliğinde kaçıp polisi peşinde koşturmuştu.
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Bieber'ın Four Seasens Hotel'de kaldığı duyulunca, Beiberlar da otelin önünde toplandı. Bieber hayranları onu göremeyince gözyaşlarına boğuldu.