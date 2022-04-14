Turistlerin Covid'e rağmen vazgeçemediği şehirler listelendi; İstanbul da sırada
Covid-19 pandemisi dünyanın dört bir yanında turizm sektörünü alt üst ederken bazı şehirler, salgın şartlarına, kısıtlamalara rağmen turist ağırlama geleceğini sürdürdü. CNN International, Covid döneminde en çok ziyaretçi alan şehirleri derledi. 20 şehirlik listenin bir numarasında Fransa’nın başkenti Paris yer aldı. Paris’i Dubai takip ederken, İstanbul listenin 20’inci sırasında yer aldı.
14 Nisan 2022 11:07
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Covid-19 pandemisi dünyanın dört bir yanında turizm sektörünü alt üst ederken bazı şehirler, salgın şartlarına, kısıtlamalara rağmen turist ağırlama geleceğini sürdürdü. CNN International, Covid döneminde en çok ziyaretçi alan şehirleri derledi. 20 şehirlik listenin bir numarasında Fransa’nın başkenti Paris yer aldı. Paris’i Dubai takip ederken, İstanbul listenin 20’inci sırasında yer aldı. İşte, pandemiye rağmen en çok ziyaret edilen şehirler: