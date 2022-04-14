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Turistlerin Covid'e rağmen vazgeçemediği şehirler listelendi; İstanbul da sırada

Covid-19 pandemisi dünyanın dört bir yanında turizm sektörünü alt üst ederken bazı şehirler, salgın şartlarına, kısıtlamalara rağmen turist ağırlama geleceğini sürdürdü. CNN International, Covid döneminde en çok ziyaretçi alan şehirleri derledi. 20 şehirlik listenin bir numarasında Fransa’nın başkenti Paris yer aldı. Paris’i Dubai takip ederken, İstanbul listenin 20’inci sırasında yer aldı.

14 Nisan 2022 11:07

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Covid-19 pandemisi dünyanın dört bir yanında turizm sektörünü alt üst ederken bazı şehirler, salgın şartlarına, kısıtlamalara rağmen turist ağırlama geleceğini sürdürdü. CNN International, Covid döneminde en çok ziyaretçi alan şehirleri derledi. 20 şehirlik listenin bir numarasında Fransa’nın başkenti Paris yer aldı. Paris’i Dubai takip ederken, İstanbul listenin 20’inci sırasında yer aldı. İşte, pandemiye rağmen en çok ziyaret edilen şehirler:

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1. Paris-Fransa

321

2. Dubai-Birleşik Arap Emirlikleri

421

3. Amsterdam-Hollanda

521

4.Madrid-İspanya

621

5. Roma-İtalya

721

6. Berlin- Almanya

821

7. New York-ABD

921

8. Londra-Britanya

1021

9. Münih-Almanya

1121

10. Barcelona-İspanya

1221

11. Viyana-Avusturya

1321

12. Milano -İtalya

1421

13. Prag-Çekya

1521

14. Los Angeles-ABD

1621

15. Tokyo-Japonya

1721

16. Dublin-İrlanda

1821

17. Lizbon-Portekiz

1921

18. Frankfurt -Almanya

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19. Zürih-İsviçre

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20. İstanbul-Türkiye

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