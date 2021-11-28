Turabi'den Survivor All Star açıklaması: Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler için kötü haberi verebilir
28 Kasım 2021 15:59
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Herkes Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star yarışmacılarını açıklamasını beklerken Turabi'nin paylaşımı dikkat çekti.
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Acun Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, “Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum” demişti.
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Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.
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Turabi paylaşımında şunları söyledi: "Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok. Fazla ortalıkta yokum çünkü daha fazlası için çok çalışıyorum. Bugün mu olur yarın mı olur bilmem ama bir gün Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler ve yarışmacılar için kötü haberi verebilir. O gün geldiğinde en iyi Survivor kazansın."
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Turabi'den Survivor All Star açıklaması: Acun abiniz sevenlerim için iyi sevmeyenler için kötü haberi verebilir