Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
08 Nisan 2021 12:27
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Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
210
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
310
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
410
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
510
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
610
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
710
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
810
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
910
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
1010
Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü
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