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Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

08 Nisan 2021 12:27

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Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

210

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

310

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

410

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

510

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

610

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

710

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

810

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

910

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

1010

Tuncelili 'Robinson Crusoe' sağlıkçılara ve kadına yönelik şiddeti kınamak, güvenlik güçlerinin aşılanması talebiyle 60 kilometre yürüdü

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