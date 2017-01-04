Tüm zamanların en zengin 10 insanı

“Cengiz Han mı daha zengindi, yoksa John D. Rockefeller mı?” Money dergisi, bu soruyu yanıtlamak için ekonomi ve tarih profesörlerini bir araya getirip, araştırmalar yaptırtarak bir cevap aradı. Timbuktu kralı Mansa Musa çoğu kaynakta gelmiş geçmiş en zengin insan olarak tarif edilir. Batı Afrika’daki bu krallığı zengin yapan, sahip oldukları altın yatakları ve krallığın altın üretme kapasitesiydi. Peki Musa ne kadar zengindi? Tarihçiler, bunu gerçekçi bir rakama dökmenin mümkün olmadığını söylüyorlar. Musa Mansa 1324’te Mekke’de hacı olmuştur. Musa 60.000 kişilik bir kervanla Mısır Kahire’yi ziyaret etmiştir. Kervanla birlikte, fakirlere dağıtmak amacıyla, 2 ton altın götürmüştür. Bu altınları taşımak için 12.000 köle ve 80 deve kervan dahil edilmiştir. Musa’nın Mısır ziyareti çok sansasyonel olmuştur.
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Sezar tek başına o dönemin dünya servetinin %25 – %30’unu kontrol etmiştir. Stanford Üniversitesi tarih profesörü Ian Morris’e göre bu servetin günümüzdeki karşılığı 4.6 trilyon dolardır. Morris “Sezar tek başına tüm Mısır’ı satın alabilir” diyor.
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Çin’in Song Hanedanı (960 – 1279) dünya tarihinin en güçlü ekonomisine sahip imparatorluklarından bir tanesidir. Bu imparatorluğun ekonomik başarısının arkasındaki sır, teknolojik yenilikler ve vergi toplama sistemlerinin çok gelişmiş olmasıdır. Prof. Ronald A. Edwards’a (Tamkang Üniversitesi Çin tarihi profesörü) göre Shenzong zamanında, Song Hanedanı dünya hasılasının %30’una sahipti.
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Babür İmparatorluğu (Hindistan bölgesi) olarak bilinen Türk – Moğol kökenli devlet, en parlak dönemini Ekber Şah döneminde yaşamıştır. O dönem Babür İmparatorluğu dünya servetinin %25’ine hükmetmekteydi.
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Stalin modern ekonomi tarihinin sıradışı isimlerinden: dünyanın en büyük ekonomilerinden Sovyet Rusya’ya tam olarak hükmeden bir diktatör. Bu sebeple Stalin’in servetini Rusya’nın servetinden ayırmak oldukça güç. Sovyet Rusya’nın o dönemde ekonomik serveti 1.4 trilyon dolar. Stalin, siyasi gücü sayesinde, bu paranın önemli bir bölümünü istediği gibi yönetebiliyordu.
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Her ne kadar Rockefeller kadar popüler olamasa da, aslında Amerika’nın gelmiş geçmiş en zengin adamı Andrew Carnegie’dir. Zamanında Amerika’nın servetinin %2.1’ine sahip olmuştur.
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Rockefeller 1863’te petrol endüstrisine yatırım yapmaya başladı ve 1880’de onun şirketi olan Standard Oil, Amerika’daki petrol üretiminin %90’ını kontrol etmekteydi. Zamanında sahip olduğu 1.5 milyar dolar ile Amerikan ekonomisinin %2’sine sahipti. Günümüze uyarlarsak, 341 milyar dolarlık bir servet bu.
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İngiltere kralı 1. William’ın yeğenidir. Öldüğünde 11.000 sterlini vardı. Bu para o zamanlarda İngiltere’nin gayri safi milli hasılasının %7’sine tekamül ediyordu. Yani bugünün parasıyla 194 milyar dolar!
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Yaşayan en zengin insan, Microsoft’un kurucusu. Forbes’e göre en yakın rakibi Amancio Ortega’dan 8 milyar dolar daha zengin.
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Cengiz Han tartışmasız dünya tarihinin en başarılı askeri liderlerindendir. Çin’den Avrupa’ya uzanan çok geniş bir imparatorluğun sahibiydi. Sahip olduğu çok büyük güce rağmen, tarihçilere göre Cengiz Han oldukça mütevazi bir hayat sürmekteydi. Kendisine ne saray, ne tapınak, ne mezarlık, ne de bir ev yaptı. Cengiz Han bir çadırda doğdu ve bir çadırda öldü.