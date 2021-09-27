İşte tüm zamanların en çok satan cep telefonları listesine giren modeller:
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Motorola Razr V3 - Motorola Razr V3, satışa çıktığı 2004 yılında teknolojinin geldiği son nokta olarak görülüyordu. Diğer yandan şık tasarımı ve güçlü özellikleri ile dönemin modellerine göre bir adım önde olan Razr V3, üretimde kaldığı 4 yıllık süreçte tüm dünyada 130 milyon adet satmayı başardı.
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Nokia 2600 - Meşhur ‘’Bounce’’ oyunu denince akla ilk gelen modellerden biri olan Nokia 2600, satışa çıktığı 2004 yılında renkli ekranı, sağlam kasası ve uygun fiyatı ile adını kısa sürede geniş kitlelere duyurmayı başardı. Bunun yanı sıra tüm dünyada 135 milyonluk bir satış başarısı yakalayan cihaz, bir dönemin başlangıcı oldu.
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Samsung E1100 - 2009 yılında ilk Android telefonunu çıkaran ve bugün popüler Galaxy markasının tohumlarını atan Samsung, tuşlu telefonlardan da elini tamamen çekmemişti. Hatta öyle ki bu model çıkış yaptıktan sadece bir ay sonra Samsung E1100 modelini satışa çıkaran şirket, telefonun 2 yıl boyunca üretimde kaldığı dönemde tüm dünyada 150 milyonluk bir satış başarısı yakaladı.
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Nokia 5230 - Cihaz dokunmatik ekran, GPS ve kamera tarafında ciddi yenilikler ile kullanıcı karşısına çıkarken, bir önceki yıl piyasaya sürülen 5800 Express Music modelinin de devamı niteliğindeydi. Hatta öyle ki yaklaşık 2 yıl süren üretim sürecinde tüm dünyada 150 milyon adet satmayı başaran Nokia 5230, şirketin bu pazardaki egemenliğinin de son ürünüydü.
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Nokia 6600 - Nokia 6600, tombul ve ilginç tasarımı ile telefon piyasasına adeta damga vurmuştu. 2003 yılında satışa çıkarılan, ancak 600 euro fiyat etiketi ile de ciddi tepki çeken model, üretimde kaldığı 6 yıl boyunca toplamda 150 milyon adet satmayı başarmıştı.
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Nokia 1200 - 1200, 390 saat bekleme süresi ile adeta şarj aletinin yerini unutacağınız bir modeldi. Bunun yanı sıra 2007 yılında satışa çıkan cihaz, uygun fiyatlı olması sayesinde tüm dünyada 150 milyon adet satarak büyük bir başarı elde etti.
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Nokia 3210 - 1999 yılında piyasaya sürülen ve dahili anten gibi inanılmaz yenilikler ile gelen Nokia 3210 modeli o dönem adeta teknolojinin geldiği son nokta olarak görülüyordu. Aynı zamanda genç kitleyi de hedefleyerek 3 adet oyun ile önyüklü gelen cihaz, yaklaşık 1 yıl gibi kısa bir üretim sürecinden geçmesine rağmen tüm dünyada 160 milyon adet sattı.
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iPhone 6 / iPhone 6 Plus - iPhone 6 serisi, tüm zamanların en çok telefonları listesinde üçüncü sırada yer alıyor. 2014 yılında satışa çıkan ve selefine göre farklı tasarımı ve gelişmiş özellikleri ile kullanıcıların dikkatini çeken iPhone 6 serisi, yaklaşık 2 yıllık üretim sürecinde toplamda 220 milyon adet satmayı başardı.
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Nokia 1110 - Nokia 1110, uygun fiyatlı olması ve gelişmiş özellikleri sayesinde 2 yıllık üretim sürecinde toplamda 250 milyon adet satarak tüm zamanların en çok satan ikinci cep telefonu oldu.
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Nokia 1100 - 2003 yılında çıkış yapan ve seleflerine ya da farklı modellere kıyasa ciddi yenilikler ile gelmeyen bu cihaz, uygun fiyatlı olması nedeni ile 6 yıllık üretim sürecinde tüm dünyada yaklaşık 255 milyon adet satmayı başararak tarihin en çok satan cep telefonu ünvanını kazandı.