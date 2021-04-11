Tüm zamanların en çok kazandıran 10 rolü

Forbes, Variety gibi çeşitli kaynaklara göre sinema dünyasının en çok kazandıran ilk 10 rolü:
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10. Johnny Depp ve Jack Sparrow Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde, 410 milyon doları aşan prodüksiyon maliyetiyle şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmlerden biri. Bu maliyetin büyük bir kısmı personel ve oyunculara ödeme yapmak için kullanıldı. Depp, film için 55 milyon dolar kazandı.
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9. Tom Hanks ve Forrest Gump Hanks'in kazancını artıran bir başka yapım daha… Gişe rekorları kıran Forrest Gump, Hanks’e tahminen 60 milyon dolar kazandırdı.
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8. Adam Sandler ve Netflix filmleri Sandler Netflix ile son derece kazançlı bir anlaşma yaptı ve dört film için 250 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.
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7. Harrison Ford ve Indiana Jones Dördüncü bir film için Ford'a 65 milyon dolarlık bir anlaşma sunuldu.
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6. Johnny Depp ve Alice in Wonderland Depp, en çok kazanan oyuncular arasında yer almaya çok uzun bir süredir devam ediyor. Oyuncu, Alice Harikalar Diyarında filminden 68 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.
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5. Sandra Bullock ve Gravity Bullock, film için öncelikle 20 milyon dolar aldı. Geriye akalan ödemeyi ise gişe gelirinin %15'i olarak istedi ve bu da 70 milyon dolarlık bir kazanç sağladı.
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4. Robert Downey Jr. ve Avengers: Infinity War Downey, 2018 yapımı Avengers: Infinity War için 75 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atarak Marvel Sinematik Evreninin en yüksek maaşlı aktörü oldu.
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3. Tom Cruise ve Mission: Impossible Cruise, 2012’de Forbes’in en güçlü aktörler listesinde en üst sıralarda yer almasını sağlayan dördüncü Mission: Impossible filminden 75 milyon dolar kazandı.
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2. Keanu Reeves ve The Matrix Üç Matrix filmi içi, Keanu Reeves’in toplam ücreti 250 milyon dolardı.
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1. Will Smith ve Men in Black 3 Will Smith’in üçüncü defa rol aldığı film ona tam olarak 100 milyon dolar kazandırdı.