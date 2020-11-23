Tüm mal varlığını antika merakı için harcadı

53 yaşındaki antika tutkunu Hanifi Özaslan, baba mesleği olan antikacılık için evini, arsasını, arabasını ve bir iş yerini sattı
23 Kasım 2020 11:56
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Gaziantep’te, 13 yaşındayken babasının seyyar satıcılık yaptığı zamanlarda dolaştıkları köylerden aldıkları bakır ve hurda eşyalarla antika merakının başladığını söyleyen Hanifi Özaslan, bu antikaların kendisinde zaman içinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi.
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Özaslan, kazandığı her şeyi tutkunu olduğu antikaya yatırdığını ifade etti.
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Emekli maaşını dahi bu işe yatırdığını anlatan Özaslan, antika merakından vazgeçmeyeceğini belirtti.
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53 yaşındaki Hanifi Özaslan, baba mesleği olan antikacılık için evini, arsasını, arabasını ve bir iş yerini sattı.
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Özaslan, "Bu işi yapmaya başladığımda köyde bir dükkân açtım, ardından bir süre sonra Gaziantep’e geldim. İşe başlarken sermayem yoktu. Köyde bir evim vardı. Onu satarak başladım. Ardından bir arabamı, arsamı ve bir dükkanımı sattım. Parayı bu işlere bağladım. Bu işi yaparken sonra tüm antikacılarda olduğu gibi hastalık haline geldi. Aldığınız eşyayı satmak istemiyor ve sürekli biriktiriyorsunuz. Bu işi yaparken zevk alıyorum. Aylık gelirim olsa bazı eşyalarımı hiç satmam." şeklinde konuştu. (DHA)