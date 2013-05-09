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Tüm dünyadan 24 ailenin haftalık yemek masrafı

09 Mayıs 2013 17:30

124

İngiltere: Cllingbourne Ducis ailesi haftalık 426 lira harcıyor.

224

Çad: Aboubakar ailesi haftalık 101 lira harcıyor.

324

Japonya: Ukita ailesi haftalık 550 lira harcıyor.

424

Mısır: Ahmed ailesi haftalık 118 lira harcıyor.

524

Lüksemburg: Kuttan-Kasses ailesi haftalık 819 lira harcıyor.

624

Amerika: Revis ailesi 605 lira harcıyor ve çoğu fast fooddan oluşuyor.

724

Avustralya: Browns ailesi haftalık 665 lira harcıyor.

824

Polonya: Sobczynscy ailesi haftalık 272 lira harcıyor.

924

Moğolistan: Batsuuri ailesi haftalık 69 lira harcıyor.

1024

Hindistan: Patkar ailesi haftalık 70 lira harcıyor.

1124

Mali: Natomos ailesi haftalık 44 lira harcıyor.

1224

İtalya: Manzos ailesi haftalık 470 lira harcıyor.

1324

Ekvator: Ayme ailesi haftalık 55 lira harcıyor.

1424

Kuveyt: Al Haggan ailesi haftalık 385 lira harcıyor.

1524

Guatamala: Mendoza ailesi haftalık 132 lira harcıyor.

1624

Kanada: Melanson ailesi haftalık 605 lira harcıyor.

1724

Butan: Namgay ailesi haftalık 9 lira harcıyor.

1824

Almanya: Melander ailesi haftalık 880 lira harcıyor.

1924

Meksika: Casales ailesi haftalık 316 lira harcıyor.

2024

Çin: Dong ailesi haftalık 275 lira harcıyor.

2124

Amerika: Caven ailesi haftalık 285 lira harcıyor.

2224

Fransa: Le Moines ailesi haftalık 740 lira harcıyor.

2324

Grönland: Madsen ailesi haftalık 485 lira harcıyor.

2424

Türkiye: Çelik ailesi haftalık 255 lira harcıyor.

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