Tüm dünyadan 24 ailenin haftalık yemek masrafı
09 Mayıs 2013 17:30
124
İngiltere: Cllingbourne Ducis ailesi haftalık 426 lira harcıyor.
224
Çad: Aboubakar ailesi haftalık 101 lira harcıyor.
324
Japonya: Ukita ailesi haftalık 550 lira harcıyor.
424
Mısır: Ahmed ailesi haftalık 118 lira harcıyor.
524
Lüksemburg: Kuttan-Kasses ailesi haftalık 819 lira harcıyor.
624
Amerika: Revis ailesi 605 lira harcıyor ve çoğu fast fooddan oluşuyor.
724
Avustralya: Browns ailesi haftalık 665 lira harcıyor.
824
Polonya: Sobczynscy ailesi haftalık 272 lira harcıyor.
924
Moğolistan: Batsuuri ailesi haftalık 69 lira harcıyor.
1024
Hindistan: Patkar ailesi haftalık 70 lira harcıyor.
1124
Mali: Natomos ailesi haftalık 44 lira harcıyor.
1224
İtalya: Manzos ailesi haftalık 470 lira harcıyor.
1324
Ekvator: Ayme ailesi haftalık 55 lira harcıyor.
1424
Kuveyt: Al Haggan ailesi haftalık 385 lira harcıyor.
1524
Guatamala: Mendoza ailesi haftalık 132 lira harcıyor.
1624
Kanada: Melanson ailesi haftalık 605 lira harcıyor.
1724
Butan: Namgay ailesi haftalık 9 lira harcıyor.
1824
Almanya: Melander ailesi haftalık 880 lira harcıyor.
1924
Meksika: Casales ailesi haftalık 316 lira harcıyor.
2024
Çin: Dong ailesi haftalık 275 lira harcıyor.
2124
Amerika: Caven ailesi haftalık 285 lira harcıyor.
2224
Fransa: Le Moines ailesi haftalık 740 lira harcıyor.
2324
Grönland: Madsen ailesi haftalık 485 lira harcıyor.
2424
Türkiye: Çelik ailesi haftalık 255 lira harcıyor.
© Tüm hakları saklıdır.